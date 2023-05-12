7.25 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية نحو 7.25 مليار درهم للتداولات خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.751 تريليون درهم وفقا لأسعار الإغلاق يوم أمس مقارنة مع 2.787 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق. وانخفض المؤشر العام للسوق إلى 9635 نقطة أمس، مقارنة مع 9706 نقاط بنهاية الأسبوع الأسبق، بتراجع قيمته نحو 71 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية خلال الأسبوع نحو 5.44 مليار درهم، حيث تم تداول 1.23 مليار سهم من خلال 64 ألف صفقة أبرمت خلال الجلسات الخمس الماضية.

وكانت محصلة التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي ارتفاع أسعار 23 شركة مقابل تراجع أسعار 52 شركة واستقرار أسعار 26 شركة من دون تغيير من إجمالي 101 شركة مدرجة بالسوق.

وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق أن الضغوط على أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق تأتي نتيجة عمليات بيع ينفذها المستثمرون الأجانب، الذين بلغت حصتهم من إجمالي التداولات خلال الأسبوع نحو 29.2٪ تعادل ما يقارب 1.6 مليار درهم، وتظهر البيانات أن محصلة تداولات لمستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 741 مليون درهم خلال الأسبوع.

وكانت حصة المستثمرين (غير العرب) هي الأكبر من صافي البيع حيث بلغت 815 مليون درهم، في حين سجلت تداولات المستثمرين الخليجيين صافي شراء بقيمة 76 مليون درهم. وأما المستثمرين العرب (غير الخليجيين) فسجلت تداولاتهم صافي بيع بقيمة 2.4 مليون درهم.

وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بشكل طفيف، إلى 624 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس، مقارنة مع 626 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

فيما بلغت قيمة التداول نحو 1.8 مليار درهم خلال الأسبوع.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس منخفضاً بنحو 24 نقطة، عند مستوى 3559 نقطة مقارنة مع 3583 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق. ووفقاً لبيانات سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي، نحو 812.99 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 45.39% من إجمالي قيمة المشتريات.

كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 676.87 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.79% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 136.11 مليون درهم، صافي شراء.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 866.94 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.40٪ من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 958.85 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53.53% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 91.91 مليون درهم، كصافي بيع.