تمديد فترة إفصاح شركات التأمين حتى 15 يونيو

أبوظبي (وام)

أعلنت الأسواق المالية في الدولة تمديد موعد تقديم البيانات المالية المرحلية المراجعة لشركات التأمين المدرجة عن الربع الأول من العام الجاري لمدة شهر حتى 15 يونيو القادم، وذلك لمنحها الفرصة المناسبة لاستيفاء متطلبات تطبيق المعيار الدولي «IFRS 17» الصادر من مجلس معايير المحاسبة الدولية بشأن عقود التأمين. قال سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في تعميم أمس إن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق على تقديم الدعم اللازم لجميع الشركات المدرجة وجميع المستثمرين والمتعاملين في السوق، وفي ظل التحديات التي تواجه قطاع التأمين (الشركات ومدققي الحسابات والاكتواريين) في تطبيق معيار التقارير المالية الدولي الجديد المتعلق بعقود التأمين، ونظراً لما تواجهه الشركات من صعوبات تشغيلية وتنظيمية تحتاج إلى المزيد من الوقت للبدء في تطبيقها واختبارها وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي الجديد. وحسب التعميم، نوه السوقان إلى أنه سيتم تعليق التداول على أسهم شركات التأمين المدرجة غير الملتزمة بالإفصاح خلال المهلة الإضافية المذكورة، وذلك اعتباراً من جلسة تداول 16 يونيو المقبل.