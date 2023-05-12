«دبي التجاري العالمي» يستضيف 232 فعالية

دبي (وام)

كشف مركز دبي التجاري العالمي، أن دبي فازت باستضافة 232 فعالية أعمال تقام على مدى الأعوام القليلة القادمة، مما يعكس التأثير الإيجابي على المنظومة الاقتصادية ككل مشيراً إلى أن المركز تمكن من المحافظة على مكانته كأحد أهم مراكز المعارض في المنطقة وتحديداً للترويج لسياحة المعارض والمؤتمرات في دبي وتعزيز اقتصادها ومكانتها كعاصمة عالمية للأعمال والسياحة، حيث كان أول مركز معارض يعاود نشاطه بعد الجائحة وعمل على إعادة التشغيل الآمن لقطاع الفعاليات في دبي. وأكد ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، أن الربع الأول من العام الجاري قد شهد العديد من مؤشرات التفاؤل حول طبيعة الأعمال في عام 2023 .