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«اتصالات من &e» تطلق خدمة الأقمار الاصطناعية للقطاع البحري

مقر مجموعة «&e»
12 مايو 2023 20:03

أطلقت "اتصالات من &e" مجموعة خدمات الأقمار الاصطناعية للقطاع البحري "Maritime SATCOMS" لجميع السفن العاملة في المياه الإقليمية للإمارات وخارجها، لتصل إلى 164 مليون عميل في 16 دولة تخدمها &e في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا وآسيا. وتلبي الخدمات الجديدة متطلبات القطاع البحري إقليمياً، وتوفر خدمات بحرية مُدارة بالكامل ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية المحلية من قبل مزودي حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى السفن العاملة في المنطقة. وتقدم حلول للمعدات، وخدمات بحرية شاملة ومدارة بالكامل لليخوت الخاصة، والشحن التجاري، وناقلات النفط من جميع الأحجام، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من متطلبات تعزيز تغطية الشبكة والاتصال. وقال أوسكار غارسيا، النائب الأول للرئيس لتسويق الأعمال والخدمات المبتكرة في اتصالات من &e "تؤكد الخدمات الجديدة خبرة ومكانة اتصالات من &e في تمكين أصحاب السفن ومشغليها إقليمياً من خلال أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقدراتها وإمكانياتها المتفوقة في تصميم وتطبيق حلول خدمات الأقمار الصناعية المبتكرة، التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء في القطاع البحري ومساعدتهم على الانطلاق في رحلات بحرية أكثر سهولة وأماناً". وتوفر خدمات الأقمار الاصطناعية للقطاع البحري الجديدة التي تقدمها "اتصالات من &e" مزايا متعددة للعملاء، لا سيما الذين يحتاجون للبقاء على اتصال دائم بالشبكة أثناء التنقل، بما في ذلك مجموعة من خيارات النطاق الترددي المرنة ذات الأسعار التنافسية، التي تتميز بحجم بيانات عالي نسبياً، وخدمات دعم على مدار الساعة، وخدمة مُدارة بالكامل في المحطات الأرضية، ومتوافقة تماماً مع اللوائح المحلية.وتلتزم اتصالات من &e بتقديم أحدث الخدمات وأفضل الحلول التكنولوجية المبتكرة لعملائها، بما فيها خدمات الأقمار الصناعية " SATCOMS" للعملاء الذين يحتاجون للبقاء على اتصال دائم بالشبكة أثناء التنقل، والمدارة بالكامل عبر العديد من المحطات الأرضية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز عمليات الأقمار الصناعية، التي تدعم حلول الاتصالات الفضائية الدولية منذ عام 1968، وتوفر تغطية عبر الأقمار الصناعية عالية الإنتاجية في نطاقات تردد متعددة، ومناطق جغرافية واسعة. وتتضمن الخدمات الجديدة مجموعة حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكاملة الخاصة بالقطاع البحري بما في ذلك خدمات ذات قيمة مضافة للإنترنت المُدار، وشبكة Wi-Fi المُدارة، والخدمات المُدارة للتلفزيون، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات أخرى مخصصة للطاقم البحري على متن السفينة. كما تشمل أيضاً استضافة البنية التحتية للهوائي والاتصالات، وتأجير مساحات اتصال في قطاع الفضاء، وتوفير حلول الأمن السيبراني، وخدمات الاتصالات الأساسية، بما في ذلك الإنترنت والشبكة الخاصة والخدمات الصوتية. بالإضافة إلى ذلك تدعم سرعات الاتصال الجديدة مختلف متطلبات القطاع البحري.

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المصدر: وام
مجموعة &e
الأقمار الاصطناعية
القطاع البحري
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