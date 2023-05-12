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الاقتصادي

275 مليون درهم أرباح "سالك" في الربع الأول

275 مليون درهم أرباح "سالك" في الربع الأول
12 مايو 2023 15:57

اعتمد مجلس إدارة شركة "سالك" برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، النتائج المالية المرحلية الموجزة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تحقيقها صافي ربح بلغ 275 مليون درهم بهامش قدره 52.9%.وسجلت الشركة أكبر عدد من الرحلات الفصلية المولدة للإيرادات، وإيرادات رسوم استخدام بوابات التعرفة المرورية منذ بدء التشغيل في 2007، بواقع 113.6 مليون رحلة و454 مليون درهم على التوالي.


وزادت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، التي شكلت 87% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 7.9% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بعد الرفع الكامل للقيود التي فرضت في أعقاب ظهور الجائحة، إضافة إلى النمو الطبيعي القوي للأنشطة التجارية والسياحية في دبي.
وأكد معالي مطر الطاير على المكانة الراسخة لشركة "سالك" باعتبارها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، ومساهمتها في توسع قطاع النقل، معرباً عن ثقته بقدرة الشركة على توفير قيمة طويلة الأجل للمساهمين.


وأشار معاليه إلى المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وجهودها المستثمرة لجذب شرائح متنوعة من السكان، وأضاف: "بصفتها لاعباً رئيسياً في اقتصاد دبي، تعتزم سالك مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد فرص جديدة لسكان وزوار إمارة دبي".
وأكد معاليه على أن الشركة أظهرت التزاماً راسخاً في تعزيز نمو سوق رأس المال، ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة على نطاق أوسع، وذلك من خلال الدور المحوري الذي لعبته في برنامج الطروحات العامة في دبي من خلال إدراجها المهم في سبتمبر الماضي.

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من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحديد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "أظهرت النتائج المحققة قدرتنا على تحقيق النجاح المنشود، ويعزي ذلك في جانب كبير منه إلى المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة دبي، وزيادة استخدام نظام التعرفة المرورية، كما أن نموذج أعمالنا القوي ساهم بشكل قوي في نجاح الشركة، التي حققت أرباحاً ملحوظة في الربع الأول بهامش قوي من الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 66.8%".


وأضاف: "نواصل الاستثمار في رأس المال البشري للشركة، مع إدراج أهمية وجود قوة عاملة متنوعة وشاملة تعكس المجتمعات التي نخدمها، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لتطوير الموظفين والارتقاء بكفاءاتهم، والسعي الجاد لتحقيق اهدافنا، وإحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد والمجتمع".

المصدر: وام
سالك
دبي
التعرفة المرورية
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