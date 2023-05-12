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«أدنيك» تطلق «كابيتال بروتوكول» لتقديم خدمات المراسم والتشريفات

«أدنيك» تطلق «كابيتال بروتوكول» لتقديم خدمات المراسم والتشريفات
12 مايو 2023 13:22

أعلنت مجموعة أدنيك عن إطلاق شركة «كابيتال بروتوكول» المتخصصة في تقديم خدمات المراسم والتشريفات لضيوف وزوار الدولة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية في القطاع.

وستتولى شركة «كابيتال بروتوكول» توفير الخدمات المتخصصة باستقبال الزوار والضيوف، والتنسيق مع جميع الجهات المختصة في تنظيم الأحداث والفعاليات التي يشارك فيها المسؤولون إلى جانب الوفود الرسمية من مختلف دول العالم.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:«سعداء بإطلاق هذه الشركة التي ستوفر خدمات التشريفات والضيافة والمراسم لضيوف الدولة المشاركين في الفعاليات المختلفة، حيث سيتولى فريق عملنا الذي يقوده كوكبة من الكفاءات الوطنية تقديم تجربة استثنائية للوفود الرسمية والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى زوار الدولة، بما ينسجم مع الإرث الثقافي والتاريخي الإماراتي، وذلك وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية المتخصصة في هذا القطاع».

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وتتنوع الخدمات الرئيسية التي ستقدمها شركة «كابيتال بروتوكول» لعملائها المحليين والدوليين، حيث تشتمل على خدمات إدارة المشاركة في الفعاليات للمسؤولين، وغيرها من الخدمات التي تلبي تطلعات الضيوف والزوار من داخل وخارج الدولة.

هذا كما ستقوم الشركة بإطلاق حزم وبرامج متخصصة في تأهيل وتطوير الكفاءات المتخصصة في قطاع المراسم والتشريفات، ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لإدارة الكفاءات البشرية في هذه القطاعات لعملائها في القطاعين الحكومي والخاص.

وعلى صعيد متصل، ستقوم كابيتال بروتوكول بالتعاون الوثيق مع مختلف القطاعات التابعة لمجموعة أدنيك، ومن أبرزها شركة سياحة 365، التي تعد ذراع السياحة الترفيهية التابعة لمجموعة أدنيك، والتي تضم تحت مظلتها شركات كابيتال للسفر وكابيتال إكسبيرنس، وكابيتال للعطلات، بالإضافة إلى شركة كابيتال للتموين، ذراع خدمات التموين، وغيرها من الشركات ذات الارتباط الوثيق بالشركة المنشأة، وذلك لتوفير خدماتها وحزم البرامج المتخصصة لعملائها ولزوار إمارة أبوظبي والدولة من جميع أنحاء العالم، وذلك لزيادة لتحسين وتعزيز تجربة زيارتهم.

المصدر: وام
الإمارات
أدنيك
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