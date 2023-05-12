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الاقتصادي

الذهب يفقد بريقه مع قوة الدولار

سبائك من الذهب
12 مايو 2023 08:35

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكن استمرار المخاوف الاقتصادية والمواجهة المتعلقة بسقف الديون الأميركي كبح خسائر المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 0301 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2010.29 دولار للأونصة، متراجعاً 0.3 بالمئة خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2015.00 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت فضية في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.98 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين واحداً بالمئة إلى 1083.24 دولار.
وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1558.50 دولار.

المصدر: وكالات
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