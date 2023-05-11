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الاقتصادي

طحنون بن زايد: نؤمن بالاستثمار على المدى الطويل

طحنون بن زايد: نؤمن بالاستثمار على المدى الطويل
12 مايو 2023 02:05

أبوظبي (وام)

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قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجموعة «رويال جروب»، أمس، إن الشركة حددت عدداً من الفرص الاستثمارية «المتميزة» التي تعتزم متابعتها في السوق الأميركية.
وأضاف سموه في بيان لوكالة أنباء رويترز: «نؤكد على ثقتنا في استقرار وإمكانات السوق الأميركية، فعلى الرغم من التقلبات الحالية، فقد حددنا عدداً من الفرص الاستثمارية المتميزة التي نخطط لمتابعتها».
يذكر أن أعمال مجموعة رويال والشركات التابعة لها تغطي العديد من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والضيافة والإعلام، وغيرها. 
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «أؤكد أن رويال جروب لا تدعم ولا تنخرط في البيع على المكشوف في السوق»، في إشارة منه إلى تكهنات السوق الأخيرة. وأضاف: «نحن نؤمن بالاستثمار على المدى الطويل والبحث بنشاط عن الفرص التي تخلق تأثيراً هادفاً ومستداماً».

طحنون بن محمد
ميليشيات الحوثي
الإمارات
السوق الأميركية
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