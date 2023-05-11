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«طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» تسيران 42 رحلة أسبوعياً إلى فرنسا

«طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» تسيران 42 رحلة أسبوعياً إلى فرنسا
12 مايو 2023 02:05

أبوظبي (وام)

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قدمت دولة الإمارات، وجمهورية فرنسا، نموذجاً متميزاً للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطيران مع زيادة عدد الرحلات والنمو المطرد في حركة التدفقات السياحية بين البلدين الصديقين.
وترتبط دولة الإمارات وفرنسا بتعاون استراتيجي طويل الأمد في قطاع الطيران المدني، وقد بدا ذلك جلياً من خلال العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون المشترك، حيث وقع الجانبان اتفاقية خدمات النقل الجوي في سبتمبر 1991 في باريس، إضافة إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم، وتوقيع سجل مناقشات في 16 يونيو 2010، وهو ما مكن الناقلات الإماراتية من زيادة عدد رحلاتها إلى المدن الفرنسية انطلاقاً من مطارات الإمارات.
ونجحت الناقلتان الوطنيتان «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» في تعزيز رحلاتهما إلى فرنسا على مدار السنوات الماضية، في خطوة استهدفت مواكبة نمو حركة الطيران بين البلدين في ظل مسيرة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الراسخة.
ولعبت «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» دوراً محورياً في تعزيز وتسهيل حركة التجارة والسياحة بين دولة الإمارات وفرنسا، إذ تسير الناقلتان نحو 42 رحلة أسبوعية من مطارات الدولة إلى 3 وجهات في فرنسا.
واستناداً إلى بيانات رسمية من الهيئة العامة للطيران المدني، تسير «الاتحاد للطيران» 7 رحلات أسبوعية من العاصمة أبوظبي إلى مطار شارل ديغول في باريس على متن طائرة «بوينغ 777».
وتسير «طيران الإمارات» نحو 35 رحلة أسبوعياً من دبي إلى فرنسا، بواقع 21 رحلة أسبوعياً إلى مطار شارل ديغول في باريس بمعدل 3 رحلات يومياً، إلى جانب 7 رحلات أسبوعياً إلى مدينة نيس، بمعدل رحلة يومياً، إضافة إلى 7 رحلات أسبوعياً إلى ليون.
واحتفلت «طيران الإمارات» في يوليو الماضي بمرور 30 عاماً على انطلاق خدمتها في مطار باريس شارل ديغول، بعد أن لعبت الناقلة منذ عام 1992 دوراً محورياً في توفير الاتصال العالمي للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه من وإلى دبي وعبرها.
وتوفر شبكة الخطوط الجوية الواسعة لـ«طيران الإمارات» التي تغطي أكثر من 130 وجهة، أمام العملاء في فرنسا، إمكانية السفر عبر دبي إلى عشرات المحطات في الشرقين الأوسط والأقصى وأفريقيا.
يذكر أن «طيران الإمارات» نقلت 1.38 مليون مسافر على متن طائراتها من دبي إلى المدن الفرنسية باريس، ليون، ونيس في عام 2019، بينما نقلت «الاتحاد للطيران» أكثر من نصف مليون مسافر خلال عام 2019 من مطار أبوظبي الدولي إلى المدن الفرنسية.

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