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الاقتصادي

«الإمارات للتنمية» ينضم إلى تحالف «آيرينا» للتخلص من الانبعاثات في القطاع الصناعي

خلال الإعلان عن الانضمام (من المصدر)
12 مايو 2023 02:05

أبوظبي (الاتحاد) 

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انضم مصرف الإمارات للتنمية، إلى «التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي»، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق طموحات وأهداف الحياد المناخي والتخلّص من الانبعاثات الكربونية عبر سلاسل القيمة في القطاع الصناعي، ضمن إطار المساعي المبذولة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
جاء هذا الإعلان أمس على هامش ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، الأول من نوعه في دولة الإمارات لتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع «أدنوك» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
ويؤكد انضمام مصرف الإمارات للتنمية إلى التحالف العالمي التزامه بالمساهمة في الجهود الوطنية والعالمية للتخلّص من الانبعاثات الكربونية وخفض انبعاثات القطاع الصناعي، حيث أعلن المصرف مؤخراً زيادة تمويله لمشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر من القطاعات الخمسة ذات الأولوية في استراتيجيته الخمسية، والتي تشمل كذلك قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والأمن الغذائي. ويهدف المصرف تقديم تمويلات مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.5 ألف شركة ضمن هذه القطاعات بحلول العام 2026.
ومن خلال عضويته في التحالف، سيعرض مصرف الإمارات للتنمية حلوله المرنة لتمويل الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، وقدراته المصرفية التنموية ومساهمتها في تحقيق تحول عادل ومنصف في قطاع الطاقة، وأهمية حلوله التمويلية التي يقدمها لاستثمارات الطاقة البديلة والمتجددة أو الشركات التي تتحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، حيث يمكن أن تصل التمويلات إلى 100% من قيمة أي مشروع مع مدة استحقاق أقصاها 15 سنة وفترة سماح لمدة سنتين.

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انبعاثات الكربون
خفض انبعاثات الكربون
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