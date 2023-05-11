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إطلاق شركة قابضة لحلول المياه المستدامة

إطلاق شركة قابضة لحلول المياه المستدامة
12 مايو 2023 02:05

أبوظبي (الاتحاد) 

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تنطلق «الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة» التي تم تأسيسها حديثاً، بهدف إحداث تغييرات جذرية في قطاع المياه العالمي، وذلك من خلال تركيزها على استعادة موارد المياه ودورتها، بما يعود بالنفع على مختلف الأنشطة الاقتصادية والمجتمعات.وتم الإعلان عن تعيين المهندس أحمد الشامسي في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الجديدة، حيث أكد على التزامها بالريادة في توفير حلول المياه المستدامة المتطورة واتباعها استراتيجية توسع طموحة محلياً ودولياً.
وتستحوذ الشركة التي أنشئت حديثاً على ملكية «شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي»، الجهة الوحيدة المسؤولة عن جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها في الإمارة، والتي أعلنت أيضاً عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة تحت اسم «شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة».

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