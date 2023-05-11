الجمعة 12 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«إيه آي كيو» و«بيئة» تتعاونان لتسريع وتيرة الاستدامة

خلال توقيع مذكرة تفاهم (من المصدر)
12 مايو 2023 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات وفرنسا.. علاقات صداقة وتعاون استراتيجي
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد

أبرمت «إيه آي كيو»، ومجموعة بيئة، مذكرة تفاهم بهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الرؤية الحكومية وأهداف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
تم توقيع مذكرة تفاهم خلال ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي، بحضور عمر المرزوقي، الرئيس التنفيذي لدى شركة «إيه آي كيو»، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة.
وتؤكد مذكرة التفاهم على التزام شركة «إيه آي كيو» ومجموعة بيئة بتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات والصناعات. ويتعاون الطرفان لتوفير الفرص القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف إدارة النفايات وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتنويع وسائل النقل واستكشاف الطرق الجديدة لتعزيز القيمة في مجالات الاستدامة والطاقة الجديدة.
وقال عمر المرزوقي: «تعتبر رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً للعمل المناخي وإحداث الأثر الإيجابي مصدر إلهام لنا، وهو ما تلتزم إيه آي كيو بالمساهمة في تحقيقه».

الاستدامة
الإمارات
كوب 28
COP28
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
أرشيفية
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. علاقات صداقة وتعاون استراتيجي
اليوم 02:09
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
اليوم 02:09
أرشيفية
الإمارات
وزراء: زيارة محمد بن زايد لفرنسا دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 02:09
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
الإمارات
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©