«إيه آي كيو» و«بيئة» تتعاونان لتسريع وتيرة الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «إيه آي كيو»، ومجموعة بيئة، مذكرة تفاهم بهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الرؤية الحكومية وأهداف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

تم توقيع مذكرة تفاهم خلال ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي، بحضور عمر المرزوقي، الرئيس التنفيذي لدى شركة «إيه آي كيو»، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة.

وتؤكد مذكرة التفاهم على التزام شركة «إيه آي كيو» ومجموعة بيئة بتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات والصناعات. ويتعاون الطرفان لتوفير الفرص القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف إدارة النفايات وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتنويع وسائل النقل واستكشاف الطرق الجديدة لتعزيز القيمة في مجالات الاستدامة والطاقة الجديدة.

وقال عمر المرزوقي: «تعتبر رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً للعمل المناخي وإحداث الأثر الإيجابي مصدر إلهام لنا، وهو ما تلتزم إيه آي كيو بالمساهمة في تحقيقه».