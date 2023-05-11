مسابقة عالمية لتكنولوجيا الحد من الانبعاثات بقيمة مليون دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «أدنوك»، أمس، مسابقة عالمية لتقديم الابتكارات التي تسهم في إعادة تشكيل مشهد الطاقة العالمي. وتقام المسابقة بدعم من شركات «أمازون ويب سيرفسيس» و«بي بي» و«هب71» ومركز «نيت زيرو تكنولوجي».

وجاء إطلاق المسابقة خلال «مؤتمر الإمارات لتكنولوجيا المناخ» الذي يعقد في أبوظبي، بمشاركة أكثر من ألف من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم لدفع جهود تطوير تقنيات الحد من لانبعاثات.

وتوجه الدعوة لعشرة متسابقين نهائيين لعرض ابتكاراتهم على لجنة من الحكام في ديسمبر 2023، ويحصل الفائزون على مبلغ 3.67 مليون درهم (مليون دولار) من «أدنوك» لتجربة ابتكاراتهم في الشركة.

وتدعو «أدنوك» للمشاركة في المسابقة وتقديم الابتكارات التي لديهم كافة الشركات المتخصصة في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، والطاقات الجديدة، والحد من انبعاثات النفط والغاز، والتطبيقات الرقمية والمواد المتقدمة لإزالة الكربون، والحلول القائمة على الطبيعة.