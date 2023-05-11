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الاقتصادي

«أدنوك للإمداد والخدمات» و«سيوال» توقعان اتفاقية

عبد الكريم المصعبي وكزافييه جينين يوقعان الاتفاقية (من المصدر)
12 مايو 2023 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، أمس، اتفاقية مع شركة SeaOwl لتصميم سفن مشغلة عن بُعد (ROV) قادرة على نقل المركبات والمعدات والإمدادات من وإلى المواقع البحرية. وقع الاتفاقية القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للإمداد والخدمات، وكزافييه جينين، الرئيس التنفيذي لشركة SeaOwl، خلال مشاركة الطرفين في ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
يقلل التصميم المبتكر للسفن المشغلة عن بُعد من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 30%، حيث ستكون السفينة أخف وزناً وأصغر حجماً، إذ لا تحتاج هذه السفن لوجود مرافق للطاقم. كما ستعمل أنظمة الأتمتة الذكية على تحسين توجيه وتسيير السفينة، بما يتماشى من مساعي أدنوك للإمداد والخدمات لإزالة الكربون من عملياتها البحرية لدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 وأجندة أدنوك للاستدامة لعام 2030.
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: «يلعب التزامنا الاستراتيجي بالاستدامة والابتكار دوراً رئيسياً في قدرة أدنوك للإمداد والخدمات على خدمة عملائها. وتعد هذه السفن مثالاً آخر على هذا الالتزام، حيث نحرص على الاستفادة من أحدث التقنيات لخدمة عملائها، وتحسين عملياتنا البحرية، وتقليل بصمتنا الكربونية، وتعزيز السلامة مع زيادة الكفاءة».

أدنوك للإمداد والخدمات
الإمارات
أدنوك للإمداد
أدنوك
عبد الكريم المصعبي
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