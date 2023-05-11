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«أدنوك للتوزيع» تزود محطات الخدمة بالطاقة النظيفة

«أدنوك للتوزيع» تزود محطات الخدمة بالطاقة النظيفة
12 مايو 2023 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت «أدنوك للتوزيع» شراكة مع «إيمرج»، التابعة لكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«إي دي أف»، لتركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطات الشركة على مستوى الدولة. يبدأ العمل في المشروع خلال عام 2023 انطلاقاً من دبي، بهدف تزويد محطات خدمة أدنوك بالطاقة النظيفة.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم «إيمرج» بتزويد أدنوك للتوزيع بباقة متكاملة من الحلول تشمل خدمات التمويل، والتصميم، والمشتريات، والتركيب، والتشغيل، والصيانة الخاصة بألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطات الخدمة الجديدة التابعة للشركة في إمارة دبي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديث ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة في المحطات القائمة حالياً.

أدنوك للتوزيع
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