الإمارات تؤكد التزامها بمسارات مستدامة للتكامل الاقتصادي الخليجي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتعزيز التعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة خلق مسارات مستدامة من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخليجية قدماً، وبما يسهم في رخاء وازدهار الشعوب الخليجية.

جاء ذلك، خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ64 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في العاصمة العُمانية مسقط. وضم وفد الدولة كلاً من عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة.

وأكد معاليه دعم دولة الإمارات لجميع المخرجات والقرارات المهمة المنبثقة عن اجتماعات اللجنة، وبما يسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى ضرورة الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدداً من الموضوعات المهمة الداعمة لأطر التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس.