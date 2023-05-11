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19 مليار درهم إيرادات «أدنوك للغاز»

19 مليار درهم إيرادات «أدنوك للغاز»
12 مايو 2023 02:05

أبوظبي (الاتحاد) 

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سجلت «أدنوك للغاز بي إل سي» خلال الربع الأول من عام 2023 إيرادات بلغت 5.2 مليار دولار (19 مليار درهم)، مقارنة بالإيرادات المعدلة المبدئية للفترة نفسها لعام 2022 والتي بلغت 6.2 مليار دولار. وحافظت الشركة على مستويات عالية من الموثوقية في جميع عملياتها التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2023، مع نسبة موثوقية بلغت 98.5% عبر مرافقها.
وحققت الشركة صافي دخل في الربع الأول بلغ 1.3 مليار دولار مقارنة بصافي دخل معدل مبدئي بلغ 1.2 مليار دولار في الربع الأول من 2022. ويتضمن صافي الدخل في الربع الأول 2023 فائدة بقيمة 300 مليون دولار من أصل ضريبي مؤجل، وهو بند غير متكرر بعد تأسيس الشركة. بلغ التدفق النقدي الحر في الربع الأول من العام الجاري 1.1 مليار دولار مقارنة بالتدفق النقدي الحر التوضيحي البالغ 1.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022.

أدنوك للغاز
الإمارات
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