«&e» توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع «فودافون»

أبوظبي (وام)

أبرمت &e، اتفاقية تعاون استراتيجي مع «فودافون»، لتعزيز التعاون والعمل المشترك لتقديم أحدث المنتجات والخدمات المُبْتَكَرة في قطاعَي الاتصالات والتكنولوجيا.

وتؤسِّس الاتفاقية لدخول &e كمساهم رئيسٍ في مجموعة فودافون، وترسم بذلك مرحلة جديدة في العلاقة الاستراتيجية التي بدأتها &e عندما نفَّذت استثمارها الأول في فودافون خلال مايو 2022. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين اثنين من أبرز مزوِّدي خدمات الاتصالات والتكنولوجيا في العالم، لتحقيق المزيد من التطور والنمو، وتخطِّط كلٌّ من &e وفودافون لتعزيز التعاون وتطوير المزيد من الخدمات والحلول الرقمية التي تتجاوز الحدود الجغرافية للعملاء من مختلف الجنسيات في عدة مجالات، منها: قطاع المؤسسات والشركات، حيث تتعاون الشركتان لتقديم الخدمات والحلول الموجَّهة للمؤسسات والشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات القطاع العام، وتتضمن خدمات الاتصال الثابت والمحمول، والشبكات الخاصة المحمولة، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والخدمات السحابية. قطاع المشتريات، حيث تقوم الشركتان بتبادل أفضل الممارسات، مع احتمال توحيد عمليات الشراء المشترك وقطاع مبيعات الجملة والتجوال، حيث تعزِّز الشركتان جهودهما ليشكِّلا معاً الشريك الأفضل القادر على إتاحة بنية تحتية رقمية بكفاءة عالية وقطاع التكنولوجيا، حيث تعمل الشركتان معًا لتنفيذ خريطة طريق تسمح بتطوير واعتماد تقنية «النفاذ الراديوي المفتوحة - OpenRAN».

وبموجب الاتفاقية، ينضم الرئيس التنفيذي لـ &e إلى مجلس إدارة فودافون كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، بموجب امتلاك &e حصةً من الأسهم تبلغ 14.6%، وتستطيع &e أيضًا ترشيح عضو مجلس إدارة غيرِ تنفيذيٍّ ثانٍ، مستقلٍّ عنها، إذا تجاوزت حصَّتها من الأسهم 20%، (تخضع لبعض التعديلات قبل الحصول على الموافقات التنظيمية) ويحتاج تعيين هذين العُضْوَيْنِ إلى الحصول على الموافقات التنظيمية المناسبة.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e: «يتوافق قرار استثمارنا في فودافون مع استهدافنا لتعزيز موقعنا كمجموعة عالمية رائدة في مجال الاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات، ويرتكز على السمعة والمكانة القويتين لمجموعة فودافون، التي تُعَدُّ من أبرز رُوَّاد قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في العالم».