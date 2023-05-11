«ألفا ظبي» تستحوذ على حصة 36.4% في «الوطنية للسياحة والفنادق» بـ730 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

استحوذت شركة ألفا ظبي القابضة، على حصة قدرها 36.4% في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق المدرجة، عبر صفقة شراء من أحد مساهمي المؤسسة مقابل مبلغ إجمالي قدره 730 مليون درهم.

وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة «ألفا ظبي القابضة»: «تواصل قطاعات الضيافة وأسلوب الحياة والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إثبات إمكاناتها في تحقيق نمو قوي وطويل الأمد، وذلك بفضل الأسس الاقتصادية والعقارية والسياحية القوية والمرونة التي تتمتع بها الدولة، والتي ساهمت في جذب أعداد متزايدة من الزوار إلى إمارة أبوظبي لحضور والمشاركة في أجندتها المتنامية من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية والتجارية».