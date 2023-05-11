«الاتحاد للشحن» تحصل على تقييم مميز في برنامج «بلوسكاي للاستدامة»

كشفت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، عن تحقيق إنجاز كبير في رحلتها نحو تحقيق الاستدامة، حيث حصلت على تقييمات عالية في المعايير الرئيسة في برنامج بلوسكاي للتحقق من الاستدامة. وتعد الاتحاد للشحن أول شركة في الشرق الأوسط تنضم إلى البرنامج الذي يهدف إلى تقييم أداء شركات الشحن الجوي في مجال الاستدامة والتحقق منه. وأكملت شركة الاتحاد للشحن عملية التقييم والتحقق التي تستند إلى منهجية علمية بنجاح، حيث قامت مجموعة من المدققين المستقلين بتقييم مبادرات الشركة وبرامجها المتعلقة بالاستدامة وفق ثمانية معايير رئيسية للاستدامة. وتندرج هذه المعايير الثمانية تحت ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي البيئة والمجتمع والثقافة والقيادة، وتشمل 30 إجراءً محدداً يجب على قطاع الشحن الجوي التركيز عليها لتعزيز مساهمته في تحقيق الاستدامة والحد من تأثيره السلبي على البيئة. وتلقت الاتحاد للشحن عند انتهاء عملية التقييم لوحة بيانات مخصصة تحدد أداءها استناداً إلى تلك المعايير، حيث حصلت على تقييم متقدم فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات الكربونية، مما يدل على التقدم الذي أحرزته الشركة في عملية اعتماد وقود الطيران المستدام، وتحديث أسطولها الجوي ومركباتها البرية للحد من انبعاثات الكربون وتقليل استهلاك الطاقة في جميع عملياتها، فضلاً عن تحسين استخدام أسطولها الجوي. كما أحرزت الاتحاد للشحن نتائج أداء مميزة في مجال الشراكات، حيث حققت الشركة في السنوات الأخيرة خطوات واسعة في رحلتها للحد من الانبعاثات الكربونية، الذي يأتي في إطار تعهدها بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 من خلال الشراكات والتعاون على مستوى القطاع. ووقعت الاتحاد للشحن اتفاقية تعاون مع شركة نيست لتعزيز اعتماد وقود الطيران المستدام، كما أصبحت أول شركة طيران دولية تقوم بشراء واستخدام وقود الطيران المستدام الياباني، بالإضافة إلى سعيها لتأمين الوقود من خلال تعاونها مع شركات عالمية أخرى موردة له. كما تعاونت الاتحاد للشحن مع شركة سيبسا لتعزيز جهود البحث والتطوير في مجال وقود الطيران المستدام وتطوير مصادر بديلة للطاقة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والعلاقات الحكومية في دولة الإمارات لدى الاتحاد للطيران: «تمثل النتائج المميزة التي حققتها الشركة في عمليات التقييم إنجازاً كبيراً. ويسير القطاع في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، ولكن لا يزال عليه بذل الكثير من الجهود للوصول إلى هذا الهدف. وتلتزم الاتحاد للشحن بعقد شراكات وتطوير مبادرات من شأنها أن تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة في قطاع الشحن الجوي. ويمثل برنامج بلوسكاي للتحقق من الاستدامة أداة مهمة في تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين. وتسهم هذه النتائج في تمكين الشركة من تعزيز جهود الاستدامة في إطار سعيها لإحراز تقدم على أساس سنوي». ومن جانبه، قال جلين هيوز، المدير العام للاتحاد الدولي للشحن الجوي: «أتوجه بالتهنئة لشركة الاتحاد للشحن على نتائج التقييم المميزة في برنامج بلوسكاي التابع للاتحاد الدولي للشحن الجوي، حيث حققت نتائج متقدمة في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، والذي يمثل دليلاً واضحاً على التركيز الاستراتيجي والتنفيذ الناجح لعدد من البرامج والمبادرات المصممة لتقليل التأثير السلبي على البيئة، مع الاستمرار في تقديم خدمات مميزة في أسواق الشحن الجوي العالمية». ويقوم برنامج بلوسكاي بإجراء تقييم جديد للأداء كل عامين. وتعتزم الاتحاد للشحن الاستفادة من لوحة البيانات المخصصة ونتائج التقييم لدعم تحولها المستدام، مع مواصلة تعزيز استراتيجية الاستدامة الخاصة بها في مجال الشحن الجوي.