النفط يصعد بفضل الطلب القوي

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد أن طغى تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة على مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.

وبحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.34 بالمئة، إلى 76.67 دولار للبرميل . وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 28 سنتا إلى 72.84 دولار.

وأظهرت أحدث البيانات الأميركية ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل ، مما يزيد من احتمالية حفاظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة مرتفعة مما قد يؤدي إلى خفض الطلب على النفط. وضغط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على أسعار النفط في الشهور الماضية، مع قلق التجار من حدوث ركود.

ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وارتفع الطلب على وقود الطائرات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019.

في غضون ذلك، بدأت محادثات مفصلة بخصوص رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار مع تمسك الجمهوريين بإصرارهم على خفض الإنفاق.