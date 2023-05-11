الجمعة 12 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

النفط يصعد بفضل الطلب القوي

موضوعية
11 مايو 2023 12:46

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد أن طغى تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة على مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.

وبحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.34 بالمئة، إلى 76.67 دولار للبرميل . وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 28 سنتا إلى 72.84 دولار.

أخبار ذات صلة
العراق يطلب من تركيا استئناف عمل خط أنابيب تصدير نفط الشمال
النفط ينخفض وسط تعاملات حذرة قبل بيانات التضخم الأمريكية

وأظهرت أحدث البيانات الأميركية ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل ، مما يزيد من احتمالية حفاظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة مرتفعة مما قد يؤدي إلى خفض الطلب على النفط. وضغط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على أسعار النفط في الشهور الماضية، مع قلق التجار من حدوث ركود.
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وارتفع الطلب على وقود الطائرات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019.
في غضون ذلك، بدأت محادثات مفصلة بخصوص رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار مع تمسك الجمهوريين بإصرارهم على خفض الإنفاق.

 

المصدر: وكالات
التعاملات الآسيوية
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
أرشيفية
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. علاقات صداقة وتعاون استراتيجي
اليوم 02:09
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
اليوم 02:09
أرشيفية
الإمارات
وزراء: زيارة محمد بن زايد لفرنسا دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 02:09
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
الإمارات
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©