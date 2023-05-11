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الذهب يرتفع مع ضعف الدولار

الذهب يرتفع مع ضعف الدولار
11 مايو 2023 07:41

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية، فيما يسعى المستثمرون وراء مزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 0131 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2032.58 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 2041.80 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية في متناول المشترين في الخارج.
وارتفعت أسعار الذهب في البداية أمس الأربعاء بعد صدور بيانات التضخم الأميركية، قبل أن يتحول إلى النزول نتيجة لجني الأرباح.
وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من خمسة بالمئة في أبريل وذلك للمرة الأولى منذ عامين، مما قد يشكل دافعا للبنك المركزي الأميركي لإيقاف رفع سعر الفائدة مؤقتا الشهر المقبل.
وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.37 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1115.92 دولار، بينما خسر البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 1604.23 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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