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الاقتصادي

أحمد الصايغ يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع البرتغال

أحمد الصايغ يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع البرتغال
11 مايو 2023 01:23

أبوظبي (وام) 

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بحث معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، خلال لقائه مع معالي بيرناردو إيفو كروز وزير دولة للتجارة والاستثمار الأجنبي في البرتغال بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والبرتغال في مختلف المجالات خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري. 
واستعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي الصايغ الحرص المستمر من قبل القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على تنمية أوجه التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

أحمد الصايغ
الإمارات
البرتغال
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