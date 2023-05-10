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«بيانات» تستعرض حلولها الرقمية لدعم الاستدامة

«بيانات» تستعرض حلولها الرقمية لدعم الاستدامة
11 مايو 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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استعرضت شركة «بيانات» خلال مشاركتها في ملتقى الإمارات للتكنولوجيا المناخية 2023، حلولها الرقمية لدعم الاستدامة.
وعرضت «بيانات» عددًا من الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات تغيُّر المناخ خلال الحدث، ضمن منطقة الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ومن بين تلك الحلول، القمر الصناعي «igh-AltitudePseudo Satellite (HAPS» والذي يَستخدم الطاقة الشمسية لجمع بيانات جغرافية مكانية مهمة، وبالتالي يقلل الاعتماد على المولدات العاملة بالوقود؛ وهو ما يعني تقليل انبعاث الكربون بالتبعية مقارنةً بالأقمار الصناعية التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، عرضت بيانات لوحة التحكم الخاصة بها والتي ترتبط تزامنيًا مع برنامج الاستكشاف البحري وتنبؤات الذكاء الاصطناعي للرياح، لتوفير تنبؤات مكانية دقيقة للغاية.ويتضمن الحدث أيضًا استعراضَ مشروع التنقل الذكي في أبوظبي، والذي طورته «بيانات» بالشراكة مع مركز النقل المتكامل ودائرة البلديات والنقل ومنصة التوائم الرقمية التي تستخدم البيانات الجيومكانية لتحسين طرق التنقل وإدارة البنية التحتية الحضارية؛ وهو ما يجعلها أكثر كفاءةً واستدامة على صعيد استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات. وقال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات «نحن فخورون لمشاركتنا طموح الدولة ومهمتها للحد من تغير المناخ بشكل فعال وتقديم حلول مستدامة مبتكرة يمكنها حماية البيئة، وفي نفس الوقت تحفِّز النمو الاجتماعي والاقتصادي. يعتبر ملتقى الإمارات للتكنولوجيا المناخية فرصةً مثالية للانخراط وتبادل الخبرات والمعرفة مع رواد المجال، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من الصناعات في جميع أنحاء العالم».

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