الخميس 11 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ولي عهد الفجيرة يطلع على أهداف «الإمارات لرائدات الأعمال»

محمد بن حمد خلال اللقاء
10 مايو 2023 21:05

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، وفداً من جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، بحضور الدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية. واستمع سموه خلال اللقاء، إلى شرحٍ تعريفي عن أهداف الجمعية وخططها التطويرية في مجال ريادة الأعمال، والفئات المستهدفة في مبادراتها ومشاريعها المتنوعة في هذا المجال. وأشار سموه، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز قطاع الأعمال، وتشجيع الشباب على الانخراط فيه وتطويره بالمهارات المتجددة، بما يتواءم مع رؤية الدولة في مسيرة نموها الاقتصادي، وتنميتها الشاملة. وأشاد سموّه، بدور الجمعية ومشاريعها الحالية والمستقبلية الطامحة إلى تحقيق استدامة الأعمال بين رائدات الأعمال في الدولة، مؤكّداً أهمية تقديم أفضل البرامج التأهيلية والتدريبية التي تخدم هذا القطاع الحيوي وفق أفضل المعايير وأكثرها جودة وكفاءة. وتقدّم وفد الجمعية، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه لقطاع ريادة الأعمال وتطويره وتعزيز أهدافه بين أفراد المجتمع.

أخبار ذات صلة
ولي عهد الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
محمد الشرقي يطلع على برامج ومشاريع «الإمارات للتعليم المدرسي»
المصدر: وام
جمعية الإمارات لرائدات الأعمال
شفيقة العامري
ولي عهد الفجيرة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جولة آسيوية للنصر السعودي
الرياضي
جولة آسيوية للنصر السعودي
اليوم 13:17
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
الرياضي
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
اليوم 13:14
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني
اليوم 13:13
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
الرياضي
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©