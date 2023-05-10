إرنست ويونج: الإمارات تشهد أكبر اكتتاب في العالم خلال الربع الأول

شهدت دولة الإمارات أكبر اكتتاب عام على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مع إدراج "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد أن جمع 2.5 مليار دولار، وتمت تغطيته 58 مرة، مع تداول سعر السهم في أول يوم إغلاق أعلى بنسبة 19% من سعر الإدراج والذي كان 2.37 درهم، حسب تقرير صادر عن "إرنست ويونج".

وذكر التقرير أن اكتتاب شركة "بريسايت" إيه أي هولدينغ بي أل سي للذكاء الاصطناعي، جمع 500 مليون دولار في ثاني اكتتاب ضمن محفظة مجموعة "جي 42" والذي تم تغطيته 136 مرة، وتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.وأفاد التقرير بأن الإمارات شهدت كذلك أول اكتتاب عام في الربع الثاني من عام 2023، مع إدراج شركة "الأنصاري" للصرافة في سوق دبي المالي في صفقة جمعت 200 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلان "أدنوك" ثاني إدراج لها في هذا العام مع خططها لبيع 15% من حصتها في "أدنوك للإمداد والخدمات".

ووفق التقرير حافظ نشاط صفقات الاكتتاب على زخمه في الربع الأول من العام الحالي، مع تسجيل 10 اكتتابات جمعت 3.4 مليار دولار.



ولفت التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية سجلت 6 اكتتابات عامة في "نمو" السوق الموازي، جمعت عائدات إجمالية بقيمة 700 مليون دولار، بالإضافة إلى إدراج صندوق استثمار عقاري بعائدات بلغت 100 مليون دولار. وأوضح التقرير أن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، مع صفقات واعدة خلال ما تبقى من العام، وذلك على خلفية العديد من المبادرات التمكينية، مثل صندوق أبوظبي للطروحات العامة الأولية، فضلا عن إعلان 6 شركات في المملكة العربية السعودية عن خططها للإدراج في السوق الرئيسية "تداول"، هي شركة غذاء السلطان، وبوابة الأطعمة، ومعيار للمقاولات، والسعودية للصناعات الجيرية، والمطاحن الأولى، وهايبر باي.