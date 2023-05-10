الإمارات: 42% حصة النساء من القوة العاملة بقطاع الطيران

قالت ميرفت سلطان، رئيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران، إن عدد النساء في مجال الطيران أخذ بالارتفاع في ظل المشاركة الفعالة والبناءة للنساء اللاتي يلتحقن بمجال الطيران بوصفه المجال المهني المفضل لهن، حيث يوظف قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً قرابة 27 ألف امرأة تمثلن 42% من القوة العاملة في القطاع. وقالت في كلمة ألقتها على هامش معرض المطارات بدبي: "تمكين النساء أمر أساسي لتحسين المجتمع، وكذلك الأمر بالنسبة لتعليم الأهل والأطفال لجهة فرض التحاقهم بالعمل في مجال الطيران. ففي حال كنت تريد بناء أمتك، فإنه ينبغي عليك بناء الجيل في بادئ الأمر، وتعليم وتدريب النساء أمر أكثر أهمية." ويُقام مؤتمر الذكرى السنوية العاشرة لمنظمة المرأة في الطيران كفعالية متزامنة مع أعمال الدورة الثانية والعشرين لمعرض المطارات الذي تم افتتاحه في دبي في 9 مايو لمدة ثلاثة أيام، في ظل توقعات أكثر إشراقاً لجهة التعافي التام والمستدام، ونمو الطلب من قبل المسافرين، والتركيز على التنقل المستقبلي، والبنية التحتية المستدامة والابتكار. وقالت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، الملازم أول طيار، الجناح الجوي لشرطة دبي، في كلمتها، إن الفجوة بين الجنسين في مجال الطيران ما تزال كبيرة، وهناك حاجة لخريطة طريق فعالة لمعالجة هذا الأمر. وأضافت إنها أسست «شيهانة» كجمعية نسائية في مجال الطيران، بهدف تمكين ودعم النساء في صناعة الطيران، حيث تتمثل رؤية شيهانة في تعزيز التوازن بين الجنسين في صناعة الطيران من خلال الشراكات والتعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وكانت شيهانة تأسست كجمعية تطوعية دولية تهدف إلى استقطاب وتمكين النساء في صناعة الطيران، ودعمهن لتولي مناصب قيادية وتمثيل الصناعة في الفعاليات الدولية، حيث تسعى الجمعية عبر التعاون مع الشركاء والجهات الراعية إلى إنشاء أطر وقوانين وقواعد تنظيمية جديدة تهدف إلى إزالة الحواجز وخلق حوافز لإدماج المزيد من النساء في القطاع. وقالت: "لا يتم في الإمارات الاعتراف بوجود النساء والإصغاء إليهن وحسب، بل يتم احترامهن وإدماجهن، ولتحسين المساواة بين الجنسين، هناك حاجة إلى التعاون بين الرعاة والحكومة والمنظمات الداعمة للمرأة في مجال الطيران". من جانبه، قال كوليجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينج الشرق الأوسط تركيا وإفريقيا، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال تمكين المرأة في صناعة الطيران. وأضاف: "إن بوينغ قامت بخطوات لدعم المساواة بين الجنسين في مكان العمل في الإمارات، حيث انضممنا في ديسمبر 2022 إلى 15 شركة من شركات القطاع الخاص في الإمارات في توقيع تعهد لتسريع النهوض بالمساواة بين الجنسين في القوة العاملة في الإمارات من خلال رفع تمثيل المرأة في الأدوار القيادية إلى 30٪ بحلول العام 2025. وكان هذا التعهد بمثابة فرصة مهمة لنا لتعزيز جهودنا ومواءمتها مع أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين". وقال: "هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن ملتزمون برفع تمثل النساء في الأدوار القيادية، ليس فقط في الإمارات وإنما في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وإفريقيا، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً على مدار العام الماضي، حيث شكلت النساء 33% من إجمالي موظفينا الجدد في المنطقة، مقارنة بنسبة 26% في عام 2020".