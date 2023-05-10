«مصدر» و«أوكتوبس انرجي» تطوران نظم بطاريات تخزين الطاقة

أبرمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية مع مجموعة «أوكتوبس انرجي» العالمية، المختصة بتكنولوجيا الطاقة، تحصل بموجبها «مصدر» على تراخيص استخدام المنصة التقنية «كراكن»، التابعة لـ «أوكتوبس انرجي» لإدارة كامل محفظة مشاريعها في مجال بطاريات تخزين الطاقة ضمن المملكة المتحدة، وفق أساليب ذكية ومرنة.

وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، وقع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وغريغ جاكسون، المؤسس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكتوبس إنرجي»، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ.

وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز وتوسيع نطاق إمكانات «مصدر» التجارية في مجال الطاقة ضمن المملكة المتحدة، والمساعدة في تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة في البلاد، ودعم أهدافها لتحقيق الحياد المناخي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التزام «مصدر» باستثمار مليار جنيه إسترليني في قطاع بطاريات تخزين الطاقة البريطاني، وذلك بعد استحواذها على شركة «أرلينغتون انرجي» التي تتخذ من لندن مقراً لها في أكتوبر 2022.

وتتمكن «مصدر» من خلال استخدام منصة «كراكن» من التحكم بأداء نظم البطاريات بشكل آني، ما يسهم في تحقيق أعلى العوائد، فضلاً عن مساهمتها في تخزين وإطلاق الإلكترونات وفق أفضل ممارسات الاستدامة.

ووقع اختيار «مصدر» على منصة «كراكن» التقنية المتطورة نظراً لما تتميز به من تكلفة منخفضة وأداء عالٍ وتوفيرها لنظام طاقة أكثر ذكاءً. وسوف تتيح هذه المنصة تعزيز عمليات التحليل والبيانات والمراقبة الآنية لكامل مصادر الطاقة الموزعة، والتي تشمل نظم تخزين الطاقة. وقد أبرمت المنصة تعاقدات عديدة لإدارة أكثر من 5 جيجاواط من الطاقة عبر 38.000 من أصول الطاقة الخضراء في 10 دول، وتستهدف المنصة إدارة 100.000 مشروع في مجال الطاقة المتجددة والوصول إلى 6 جيجاواط من الطاقة الإنتاجية بحلول نهاية عام 2023.

وتعمل كل من «مصدر» و«أكتوبس إنرجي» على تقييم المزيد من إمكانيات وآفاق التعاون المشترك في مجال مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون في مجال توليد الطاقة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تتشارك مصدر وأكتوبس إنرجي الأهداف والتطلعات ذاتها فيما يتعلق بنشر حلول الطاقة النظيفة المبتكرة التي تسهم في تطوير وإحداث تحولات إيجابية في قطاع الطاقة، وبالتوازي مع توسيع أنشطتنا في قطاع الطاقة ضمن المملكة المتحدة واستثمارنا في مشاريع بطاريات تخزين الطاقة بقيمة مليار جنيه إسترليني، ستمنحنا منصة كراكن المرونة اللازمة لتوسيع نطاق أعمالنا في وقت قصير. كما أن خبرة المنصة في إدارة أصول بطاريات التخزين ستساعدنا في مضاعفة قيمة استثماراتنا، ودعم الأهداف الطموحة للمملكة المتحدة في مجال تحول الطاقة».

من جانبه، قال غريغ جاكسون، المؤسس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكتوبس إنرجي»: «رسخّت مصدر مكانتها واحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في مجال التقنيات المتجددة على مستوى العالم. وتخطو الشركة خطوات كبيرة في مجال الاستثمار في مشاريع بطاريات التخزين من خلال الاستحواذ على شركة أرلينغتون، وكذلك استثمار مليار جنيه إسترليني في هذا القطاع، ونحن فخورون بالتعاون مع مصدر التي تملك خبرة واسعة في مشاريع البنية التحتية، ومن خلال الاستعانة بتكنولوجيا كراكن الرائدة عالمياً، يمكننا معاً إحداث فارق حقيقي، وقيادة الجهود لتوفير مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر أمناً، ومراعاة للبيئة على نطاق واسع».

ويأتي استثمار «مصدر» في مجال بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة ضمن إطار التزامها الشامل بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة حول العالم. وتستثمر الشركة في عدد من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، من بينها «مصفوفة لندن» بقدرة 630 ميجاواط، وهي إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في العالم، ومحطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 402 ميجاواط، والواقعة مقابل ساحل مقاطعة نورفولك.

وتُعد «مصدر» التي تأسست في عام 2006، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم، حيث تنشط في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة يفوق إجمالي قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط.