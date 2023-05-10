عرض "يوم واحد في العالم" ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهد ملتقى الاستثمار السنوي 2023 عرض تحفة فنية فريدة للفنان الشهير "ندميد سيرجيلين"، والتي عكس فيها ثقافات العالم وإنجازات البشرية والتنوع في الحياة على الأرض بعنوان "يوم واحد في العالم".

ويأتي تميز اللوحة لأهميتها وتفردها وقيمتها التاريخية، حيث ترمز إلى هشاشة النباتات والحيوانات الطبيعية، إضافة إلى أنها عكست التنوع الثقافي والعرقي في العالم. كما أنها أطول لوحة تم رسمها بمساحة إجمالية 52.5 متر مربع. وتمتاز بخريطة للعالم تضم معظم دول العالم البالغ عددها 193، مرسومة بالألوان المائية والاكريلك على قماش أبيض، واستغرق العمل فيها 21 عاماً من عام 1998 إلى 2019، وهي حالياً تحت الحماية في المعرض الوطني للفنون في منغوليا، وعرضت في مزاد وتم بيعها بمبلغ 125.000 دولار.



وبالإضافة إلى ذلك، استضاف ملتقى الاستثمار السنوي جلسة ضمن محور الاستثمار والإبداع بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بعنوان: تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2023: بالتركيز على الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وقدم لمحة عن مشهد الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم إطلاق تقرير من قبل جلين باركلي من غلوبال داتا Global Data الذي ناقش فيه العمليات الميدانية الخضراء وتتضمن توسيع الشركات وخلق حضور عالمي أكبر. كما شهد الحدث جلسة بعنوان "سد الفجوة: إقامة علاقات دولية قوية وبناء الثقة". تلا ذلك جلسة حول "التحول الرقمي: دمج التقنيات المبتكرة في الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة القيمة.

وناقشت جلسة "نحو تيسير الاستثمار من أجل التنمية: كيف يمكن للاتفاقيات الجديدة أن تعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر"، تلتها جلسة حول "جودة الاستثمار الأجنبي المباشر": جذب استثمارات مجدية للنمو الاقتصادي". ومن الجلسات المهمة الأخرى "تعزيز أسواق المال لتطوير كفاءة السوق من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر". كما أشار المشاركون إلى أهمية استثمارات الحافظة الأجنبية للاقتصاد، حيث تساعد مؤسسات الاستثمار الأجنبي على تحسين أسواق رأس المال المحلية.

وسلطت جلسة أخرى دارت تيسير الاستثمار من أجل التنمية وكيفية زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق الازدهار. وبعد ذلك كانت جلسة حول "جودة الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب استثمارات ذات مغزى للنمو الاقتصادي". ومن الجلسات الهامة الأخرى "تعزيز أسواق رأس المال لتطوير كفاءة السوق من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر".

وتخلل اليوم الثالث من ملتقى الاستثمار السنوي حلقة نقاش حول "فرص الاستثمار المستدام في الاستثمار الأجنبي المباشر". كما تضمن مناقشة حول "الانتقال إلى صافي الصفر وإزالة الكربون. وبالإضافة إلى ذلك انعقدت جلسة محول "مسار الاستثمار: الفرص والتحديات و مخاطر الاستثمار في القطاع الصناعي.