اتفاقية تعاون بين «المعلومات الائتمانية» و«إنوفيشن هب»

دبي (الاتحاد) وقعت شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، اتفاقية مع مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي لتطوير منظومة تعاون تهدف لتمكين الشركات الناشئة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك خلال فعاليات «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2023» في مدينة جميرا بدبي.وتعزز اتفاقية التعاون مكانة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» كأداة لتمكين حلول التكنولوجيا المالية المتميزة المدعومة بمنظومة قوية من واجهة برمجة التطبيقات القائمة على البيانات، وتؤكد في الوقت ذاته التزام «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» المستمر بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات. وبهذه المناسبة، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»: «يسعدنا أن نتعاون مع مركز ' إنوفيشن هب' التابع لمركز دبي المالي العالمي لتمكين مجتمع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وتمكين الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات. يهدف هذا التعاون إلى لعب دور محوري في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية، حيث سيعمل الجانبان على تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تسهيل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار وتمكين دولة الإمارات من أن تصبح مركزاً عالمياً لمنظومة التكنولوجيا المالية. نتطلع إلى العمل عن كثب مع مركز ' إنوفيشن هب'التابع لمركز دبي المالي العالمي لتطوير المبادرات والبرامج، التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق وصول درجات ومؤشرات الائتمان إلى قطاعي التكنولوجيا المالية والأعمال». وأضاف: «تمتلك ' الاتحاد للمعلومات الائتمانية' قاعدة بيانات على مستوى دولة الإمارات تضم أكثر من 15 مليون فرد وشركة، وما يزيد على 27 مليون عقد وتسهيل ائتماني، مما يجعلها أساساً بالغ الأهمية في دعم اتخاذ القرارات الرقمية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية. وسيسهم تعاوننا مع مركز ' إنوفيشن هب' التابع لمركز دبي المالي العالمي في دعم الاقتصاد الناشئ والواعد في الدولة وتلبية الحاجة المستمرة للوصول إلى البيانات والتحليلات المتقدمة». من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نتطلع في مركز دبي المالي العالمي قدماً إلى الارتقاء بالمهارات والمواهب، باعتبارهم محور التركيز الرئيسي لدينا. ولا ريب أن المزايا الاستثنائية التي توفرها كل من منظومة الأعمال في دبي ومركز 'إنوفيشن هب' التابع لمركز دبي المالي العالمي تعتبر بمثابة حاضنة أعمال رائدة للشركات الناشئة والكبيرة والمؤسسات المالية على غرار 'الاتحاد للمعلومات الائتمانية'، ما يتيح لتلك المؤسسات العمل في بيئة تنظيمية تتسم بالمرونة والقوة، وترعى مناقشات قادرة على خلق مفاهيم مبتكرة ومستدامة. ويتمثل الهدف من تنظيم قمة دبي للتكنولوجيا المالية في التركيز أكثر على هذه الرؤية ومواصلة العمل على الارتقاء بمكانة القطاع».

