«أدنوك» و«بيكرهيوز» توقعان اتفاقية لإنتاج الهيدروجين

أبرمت «أدنوك»، و«بيكر هيوز» اليوم اتفاقية لتسريع تطوير وتسويق حلول تقنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومنخفض الكربون والجرافين.ووفقاً لهذه الاتفاقية التي تأتي في أعقاب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الشركتين في نوفمبر 2022، تتعاون «أدنوك» مع «بيكر هيوز» كشريك استراتيجي لدراسة وتجريب ونشر حلول مبتكرة من محفظة تقنيات «بيكر هيوز» لإنتاج الهيدروجين. وتشمل هذه الحلول تقنيات الحد من الانبعاثات في مرحلة النمو الجديدة التي استثمرت فيها «بيكر هيوز» في إنتاج الجرافين والانحلال الحراري للميثان ومجالات التحليل الكهربائي من الجيل التالي.

وتستند اتفاقية الشراكة، التي تم توقيعها خلال «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» في أبوظبي، إلى استثمارات بقيمة 15 مليار دولار (55 مليار درهم) خصصتها «أدنوك» لتطوير مجموعة من المشروعات لخفض الانبعاثات عبر سلسلة القيمة لعملياتها المتنوعة بحلول عام 2030.



استراتيجية استباقية

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»: «تعد الخصائص الفريدة للجرافين عاملاً مهماً يسهم بشكل فاعل في الحد من الانبعاثات الناتجة عن مجموعة متنوعة من القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها، كما يعمل الهيدروجين بدوره على تسريع الحد من الانبعاثات؛ كونه لا ينتج عنه أي انبعاثات كربونية عند استخدامه. ونحن في 'أدنوك' نطبق استراتيجية استباقية في جميع عمليات الشركة لتسريع إنتاج ونشر الهيدروجين منخفض الكربون والهيدروجين المتجدد. ونتطلع إلى العمل بالشراكة مع «بيكرهيوز» وشركاتها الاستثمارية، كجزء من مسيرة النقلة النوعية التي تشهدها 'أدنوك' وجهودها للحد من الانبعاثات وضمان مواكبة الأساليب التي تتبعها لتزويد العالم بالطاقة للمستقبل».



الحد من الانبعاثات

ووفقاً للاتفاقية، تستفيد «أدنوك« من خبرة «بيكر هيوز» الواسعة في مجال الهيدروجين ومحفظتها الواسعة من التقينات لاختبار وتطوير حلول لإنتاج الهيدروجين الأخضر والجرافين منخفض التكلفة واسعة النطاق، مما يساعد على الحد من الانبعاثات من العمليات.

من جانبه، قال لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز»: «نحن فخورون بدعم جهود 'أدنوك' المستمرة لنشر حلول مناخية متطورة قادرة على المساهمة في تحقيق انتقال مسؤول ومنطقي قي قطاع الطاقة العالمي. يلعب التعاون دوراً مهماً في دعم وتسريع نمو وتطوير مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربون، وتعد هذه الاتفاقية دليلاً إضافياً على استراتيجية 'بيكر هيوز، والتزامها بإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة لدعم أهداف العمل المناخي العالمي».



3 تقنيات جديدة

يشمل التعاون استكشاف ثلاث تقنيات جديدة استثمرت فيها «بيكر هيوز» وهي:

- تجربة الجيل التالي من تقنيات المحلل الكهربائي من «نيميسيس» لاستكشاف إمكانية تركيب وتشغيل محلل كهربائي في «مركز أدنوك للأبحاث والابتكار» في أبوظبي، للاستفادة من قدراته المتنامية في مجال تطوير التكنولوجيا.

- اختبار ميداني لتقنية بلازما غاز الميثان من «ليفيديان» لالتقاط الكربون في شكل جرافين وهيدروجين عالي الجودة في مرافق شركة «أدنوك للغاز». سيتم اختبار الجرافين المنتج لحالات الاستخدام الصناعي من قبل باحثين من جامعة خليفة.

-اختبار استخدام تقنية الانحلال الحراري للميثان من شركة «ايكونا باور» لإنتاج هيدروجين منخفض الانبعاثات.