152 مليون درهم أرباح «حديد الإمارات أركان»

أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان» عن تحقيق نمو في إيراداتها وأرباحها خلال الربع الأول من العام 2023.وبلغ صافي الأرباح 152.2 مليون درهم مقارنة مع 72.6 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022 وبزيادة نسبتها 110%. وساهمت عدة عوامل في تحقيق الأداء الإيجابي للربع الأول من العام 2023، بما في ذلك الزيادة في حجم أعمال وحدة الحديد، بالإضافة إلى دخول أسواق تصدير جديدة وزيادة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مع تحسن هوامش الربح. ووصلت إيرادات المجموعة للربع الأول 2023 إلى 2.41 مليار درهم مقارنة مع 2.04 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2022 بزيادة قدرها 18%. وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 320.0 مليون درهم بزيادة نسبتها 41 %. وساهم الأداء القوي لأعمال وحدة الحديد في تعزيز هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين والذي بلغ 13.3%، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بـ 11.2% للفترة نفسها من عام 2022. كما بلغ إجمالي إيرادات أعمال وحدة الحديد 2.14 مليار درهم بالمقارنة مع 1.81 مليار درهم للربع الأول 2022. وبلغت أرباح الوحدة 137.5 مليون درهم بالمقارنة مع صافي أرباح قدره 61.1 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022 بزيادة نسبتها 125%. وبلغت إيرادات أعمال الأسمنت والطابوق 211.2 مليون درهم مقارنة مع 183.2 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022. وبلغت أرباح هذه الوحدة 10.6 مليون درهم مقارنة مع 9.3 مليون درهم للفترة نفسها من 2022. وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «واصلت حديد الإمارات أركان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023 أداءها المالي المتميز، حيث نجحت في مضاعفة صافي أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الأداء الاستثنائي إلى عدة عوامل، أبرزها: دخول المجموعة إلى أسواق جديدة، والتركيز على المنتجات ذات قيمة مضافة أعلى مع تحسين هوامش الربحية، والظروف المواتية بالنسبة لأسعار التكلفة والبيع على حد سواء». وأضاف: «قمنا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف بالتزامن مع توسيع نطاق أعمالنا واستمرارنا في التركيز على أهدافنا في مجال الاستدامة. ويعكس كل ذلك مدى التحسن في الأداء المالي الذي توقعناه ضمن الرؤية الاستراتيجية التي قامت عليها عملية توحيد أعمال شركتي حديد الإمارات وأركان.» وتابع الرميثي: «مع دخولنا العام الثاني من العمليات التشغيلية ككيان موحد، لا تزال استراتيجيتنا تركز على الترويج لمنتجات الحديد ومواد البناء تحت علامة»صنع في الإمارات«، وتعزيز حضورنا كشركة رائدة عالمياً على صعيد الاستدامة. وفي إطار التزامنا بدعم الجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخي والاستدامة، نؤكد في المجموعة عزمنا على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.». وتضطلع «حديد الإمارات أركان» بدور ريادي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، من خلال دعم القطاع الصناعي المحلي بمنتجات رائدة عالية الجودة، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة.

