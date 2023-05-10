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الاقتصادي

8.3 مليون درهم أرباح «إشراق للاستثمار» الربعية

جاسم الصديقي
10 مايو 2023 16:05

بلغ إجمالي أرباح شركة «إشراق للاستثمار» خلال الربع الأول، 8.3 مليون درهم، مقارنة مع 7.9 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي خسائرها 34 مليون درهم نظراً لحركة الاستثمارات المالية والعقارية على أساس سعر السوق.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: «تؤكد النتائج المالية القوية التي حققتها 'إشراق للاستثمار' خلال هذا الربع التقدم المستمر لاستراتيجيتنا المركزة لتعزيز عوائد المساهمين على المدى البعيد. لا تزال إشراق في مرحلة انتقالية حيث نقوم بتسييل محفظتنا من الأراضي وغيرها من الاستثمارات ذات العوائد المنخفضة. ونعتزم خلال السنوات الثلاث المقبلة تسييل جميع أصولنا غير المدرة للدخل، وإعادة استثمار العائدات في استثمارات من شأنها تحقيق عوائد قوية، بحيث يولد رأس مالنا البالغ 2.8 مليار درهم أرباحاً ثابتة لمساهمينا». وأضاف الصديقي: «نحن اليوم بصدد مرحلة محورية وبالغة الأهمية لـ 'إشراق للاستثمار'، الأمر الذي ينعكس جلياً في سعينا لتعزيز حضورنا في السوق من خلال تعيينات استراتيجية في فريق إدارتنا العليا سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. وبينما نواصل التطلع للمستقبل من أجل تعزيز القيمة المضافة للمساهمين على المدى البعيد، فإننا مستمرون أيضاً في دراسة ظروف السوق والبحث عن فرص استثمارية جديدة وواعدة. ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستساعدنا على الارتقاء بقيمة محفظة أصولنا وتعزيز شهية المستثمرين».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جاسم الصديقي
شركة إشراق للاستثمار
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