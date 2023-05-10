183 مليون درهم صافي أرباح «دانة غاز»

الشارقة (الاتحاد) سجّلت شركة «دانة غاز» خلال الربع الأول من عام 2023 صافي أرباح بقيمة 183 مليون درهم إماراتي (50 مليون دولار) مقارنة بصافي أرباح بقيمة 198 مليون درهم إماراتي (54 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2022. وتراجعت الربحية فقط بنسبة 7% رغم انخفاض أسعار البيع المحققة لمنتجات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 22%. وكان لزيادة إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 14% أثر إيجابي في الحد من إنخفاض أسعار النفط.وانخفضت الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 13% لتصل إلى 447 مليون درهم إماراتي (122 مليون دولار) مقارنة بـ513 مليون درهم إماراتي (140 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2022، ويعود هذا التراجع في الإيرادات والذي انعكس أيضاً على صافي الأرباح، في المقام الأول إلى هبوط أسعار النفط من مستوياتها المرتفعة. من جهة أخرى، بلغ متوسط أسعار البيع المحققة خلال الربع الأول من 2023 ما قيمته 59 دولاراً لبرميل المكثفات و39 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال مقارنة بـ82 دولاراً و43 دولاراً على التوالي خلال الربع الأول من عام 2022. وفي أبريل وافق مساهمو دانة غاز على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية تعادل 4.5 فلس للسهم عن النصف الثاني من 2022. وسيتم دفع هذه الأرباح للمساهمين في 25 مايو، مما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لعام 2022 إلى 630 مليون درهم إماراتي أو ما يعادل 9 فلس للسهم، ما يشكل زيادة بنسبة 12.5% على أساس سنوي مقارنة بتوزيعات الأرباح لعام 2021. وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «حقّقت دانة غاز مجموعة نتائج مالية وتشغيلية قوية على الرغم من تراجع أسعار الطاقة. وما زلنا نلتزم بنهجنا المالي المنضبط، إلى جانب تركيزنا على الحفاظ على مستويات الإنتاج وخفض التكاليف، وذلك على الرغم من تحديات الوضع الاقتصادي في مصر وإقليم كردستان العراق. كذلك، فإن التاريخ المستهدف لاستكمال مشروع خورمور250، وبدء إنتاج الغاز هو أبريل 2024، كما نأمل أن تُستكمل اتفاقية دمج الامتيازات في مصر قريباً.»