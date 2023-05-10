أبوظبي تستقبل أكثر من 700 ألف زائر على متن السفن السياحية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، أن محطة أبوظبي للسفن السياحية، المشغل المحلي والعالمي لمحطات السفن السياحية والوجهات البحرية الترفيهية، حققت نمواً كبيراً في أعداد كل من الزائرين والسفن السياحية خلال الموسم السياحي 2022/2023، مما يجعلها أكثر الوجهات للسياحة البحرية جذباً في المنطقة من حيث عدد السفن السياحية.

شهد الموسم السياحي2022/2023 انتعاشاً قوياً، حيث سجلت محطة أبو ظبي للسفن السياحية وصول أكثر من 700,000 زائر إلى أبوظبي، أكثر من 82,000 منهم اتخذوا من أبوظبي نقطة انطلاق لرحلاتهم البحرية.

وقد حقق الربع الأول من عام 2023 على وجه التحديد نتائج قوية، حيث بلغ أعداد المسافرين 363,494 وصلوا على متن 120 سفينة سياحية، مقارنة مع نتائج الربع الأول من عام 2022 حيث بلغ عدد المسافرين 89,953 الذين وصلوا على متن 60 سفينة سياحية. وبذلك يتخطى عدد الركاب في الربع الأول من عام 2023 ما تم تسجيله في كامل عام 2022 بأكثر من 37%.

وبشكل عام، كان النمو استثنائياً مقارنة بالعام الفائت، حيث بلغ عدد الركاب أكثر من 700,000 زائر، وصلوا على متن 184 سفينة سياحية في موسم 2022/2023، مقارنة بعدد الزائرين خلال موسم 2021/2022 والبالغ 177,639 والذين وصلوا على متن 130 سفينة سياحية. ويعكس هذا النمو التزام محطة أبوظبي للسفن السياحية بمواصلة دعم الجهود لإنعاش قطاع السياحة البحرية بعد التعافي من الجائحة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز اللافت، قال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي: "إن استقبال أعداد متزايدة من الزائرين دليل على مكانة إمارة أبوظبي كإحدى الوجهات العالمية للسياحة البحرية، وعلى الثقة العالية التي يوليها شركاؤنا من مشغلي السفن السياحية بطاقتنا الاستيعابية التي تسمح باستقبال أحدث وأكبر السفن في المنطقة".

وأضاف المزروعي: "شهدت محطة أبوظبي للسفن السياحية وشاطئ صير بني ياس للسفن السياحية تطورات كبيرة تتيح تقديم تجربة بحرية فريدة ومميزة لجميع الزائرين، وتوفر لهم فرصة استكشاف مناطق جذب سياحية استثنائية في أبوظبي والتعرف على جمال الطبيعة الساحر في جزيرة صير بني ياس."

قال صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تشكل السياحة ركيزة أساسية لدعم الازدهار الاقتصادي في أبوظبي. ويرجع جانب كبير من نجاح هذا القطاع إلى المكانة التي تحظى بها الإمارة باعتبارها وجهة مفضلة للمسافرين القادمين على متن السفن السياحية. وتسلط نتائج موسم 2022-2023 الاستثنائية الضوء على التطور السريع لعدد زوار الرحلات البحرية، بما يعكس مدى فاعلية استراتيجيتنا الرامية إلى دفع عجلة نمو أنشطة وبرامج السفن السياحية في أبوظبي".

بدورها، قالت نورة الظاهري، مديرة إدارة أعمال الرحلات البحرية بمجموعة موانئ أبوظبي: "إننا في غاية الحماس للترحيب بآلاف الزائرين القادمين إلى أبوظبي، وقد بذل فريق العمليات والجهاز الإداري في محطة أبوظبي للسفن السياحية جهوداً كبيرا لنصبح أكثر المحطات البحرية جذباً في المنطقة. ويعود هذا الانجاز إلى البنية التحتية المتطورة التي نمتلكها، إضافة إلى التحديثات التي قمنا بها عبر مرافقنا المختلفة، والمحفزات والعروض التجارية التي قدمناها، وتميزنا على الصعيد التشغيلي. كل تلك العوامل ساهمت في تحقيق هذا النجاح الباهر والزيادة في أعداد الزائرين، وإننا نجدد التزامنا بالعمل الدؤوب مع مشغلي السفن السياحية لتصبح أبوظبي إحدى أفضل الوجهات العالمية للسفن السياحية."

تم افتتاح محطة أبوظبي للسفن السياحية في شهر ديسمبر من العام 2015، لتوفير قاعدة مثالية للزوار القادمين على متن السفن السياحية، ما يمكنهم من استكشاف العاصمة الإماراتية، والتعرف على طابعها الفريد. كما جرى تجهيز محطة السفن السياحية بالمطاعم ومنافذ بيع التجزئة والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى خدمة إتمام إجراءات السفر التي تقدّمها شركة الاتحاد للطيران وتخزين أمتعة الركاب.