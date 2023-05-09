إنشاء صندوق للتكنولوجيا وتخصيص مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شهدت فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في يومه الثاني، زخماً كبيراً من المبادرات والاتفاقيات، أهمها انطلاق «ملتقى الاستثمار العربي الصيني لليونيكورن»، برعاية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، كما وقعت شركة تمويل واستثمار إماراتية مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق التكنولوجيا الأخضر، بالشراكة مع البنك الآسيوي للتنمية والاستثمار، وكذلك مذكرة تفاهم مع شركاء استراتيجيين لاستثمار مليار دولار أميركي في مشاريع البنية التحتية للطاقة الخضراء في المنطقة، إضافة إلى افتتاح قمة رواد الأعمال، ومناقشة العديد من القضايا ذات الأهمية الكبيرة مثل الاستثمار في القروض المتعثرة.

وتركزت النقاشات في اليوم الثاني من ملتقى الاستثمار السنوي الذي انطلقت فعالياته، أمس بأبوظبي وتستمر ثلاثة أيام، على آليات وسبل تعزيز واستقطاب الاستثمار، ولاسيما الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والتقنيات النظيفة، وسط حضور كبير ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والشركات والخبراء، وعدد من المنظمات الدولية وآلاف الزوار والمشاركين من أرجاء العالم كافة.

كما شهد المعرض المصاحب للملتقى زخماً كبيراً، حيث عرضت مئات الشركات المحلية والأجنبية المشاركة، خدمات وسلع ومشاريع ومبادرات في شتى المجالات الجاذبة للاستثمار.

مذكرات تفاهم

وشهد اليوم الثاني توقع مذكرة تفاهم بين مجموعة «منشا للاستثمار» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مع البنك الآسيوي للتنمية والاستثمار لإطلاق صندوق التكنولوجيا الأخضر.

كما وقعت الشركة الإماراتية، على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي، أيضاً مذكرة تفاهم مع شركائها الاستراتيجيين من الصين، بمن فيهم البنك الآسيوي للتنمية والاستثمار، ومجموعة «هوفر» للاستثمار، ومجموعة «وتشنزهن سنورماستر» للاستثمار، ليقوموا مجتمعين باستثمار مليار دولار أميركي في مشاريع البنية التحتية للطاقة الخضراء في المنطقة.

وقالت الشركة، إن هذه الشراكات تهدف إلى تعزيز القدرات المستدامة لدولة الإمارات، من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة الخضراء، وستساعد هذه المبادرة دولة الإمارات في تحقيق أهدافها للطاقة المتجددة، إلى جانب خفض انبعاثات الكربون.

كما تساعد الشركات على الاستفادة من خبرتها التراكمية لخلق تأثير طويل المدى على البيئة والمجتمع.

وأوضحت الشركة أن الصندوق سيركز بشكل أساسي على دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يهدف إلى بناء محفظة شركات بخبرة عالمية في التكنولوجيا الخضراء.

وستستخدم الحلول المستدامة المتطورة للقطاعات المستهدفة في النظام البيئي المحلي، من خلال الاستفادة من الابتكارات الصينية الرائدة والتصنيع المتخصص.

وتتمثل القطاعات التي يركز عليها صندوق التكنولوجيا الخضراء تلك المتخصصة في الطاقة الجديدة، بما في ذلك البنية التحتية للمركبات الكهربائية، والهندسة والتخزين والنقل.

وستركز على الانتقال إلى الطاقة المتجددة، من خلال وسائل الطاقة الكهربائية وطاقة الهيدروجين الخضراء.

ملتقى الاستثمار

إلى ذلك، شهد الملتقى انطلاق «ملتقى الاستثمار العربي الصيني لليونيكورن» برعاية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، وتضمنت الفعالية أيضاً جلسة بعنوان «اليونيكورن: الاتصال الحضري في الأوقات العصيبة».

وأشار المتحدثون في هذه الجلسة إلى أن الاتصالات الحضرية كانت عاملاً رئيسياً في نجاح العديد من شركات اليونيكورن، حيث أُتيح لها الوصول إلى مجموعة كبيرة من العملاء والمهارات والمستثمرين.

كما شمل اللقاء عرضاً تقديمياً لشركات اليونيكورن من الصين لعرض مشاريع الابتكار الأعلى وخطط النمو لجذب المستثمرين.

وكانت الجلسة التالية بعنوان «اليونيكورنز: الآفاق الاقتصادية العالمية - توقعات سوق الاستثمار» وقدمت الجلسة نظرة موضوعية للسوق الاستثماري العالمي وتأثيره على الشركات الصغيرة ومدن المستقبل. وقد منحت التوجهات والتقنيات الحالية حول العالم فرصة لتمكين الشركات الناشئة من المضي قدماً والمساهمة في نجاح مدن المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات اليونيكورن جذب رأس المال الاستثماري الكبير، ويمكن أن يكون لها تأثير ضخم على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.

وركزت جلسة «الاتجاهات في دولة الإمارات التي تشكل مستقبل الابتكار» بالشراكة مع «هاب 71» على النظام الريادي في دولة الإمارات، وأبرزت الدعم الحكومي والمصادر المتنوعة لرأس المال، بالإضافة إلى الوصول إلى السوق والمواهب، وأشار الخبراء إلى كيفية تحول دولة الإمارات إلى مركز متقدم في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

قمة رواد الأعمال

وافتتحت، أمس، قمة رواد الأعمال أبوابها للقادة في القطاع والخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاستراتيجيات الجديدة وفرص الاستثمار، وشهدت القمة حضور نخبة من أبرز المتحدثين الذين استعرضوا أفكارهم وآرائهم حول القضايا المطروحة.

وتحدث الدكتور هاشم حسين، المدير التنفيذي للمنتدى العالمي لرواد الأعمال الاستثماري، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، ود. عبد الله محمد المزروعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن أهمية الاستثمار من قبل رواد الأعمال في المناخ الاقتصادي العالمي الحالي. وشهد الافتتاح الرسمي لقمة استثمار رواد الأعمال حضور العديد من الضيوف، مثل معالي الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وفاتو حيدرة، الممثل الخاص للمدير العام لأفريقيا (اليونيدو). إلى ذلك، شهد الملتقى أمس جلسات ناقش خلالها خبراء الاستثمار العالميين، الفرص والتحديات في الأصول والقروض المتعثرة، وانعقد المؤتمر في جلستين، حيث دارت الجلسة حول «دور العقارات المتعثرة في تنويع المحافظ المالية» في العالم، وتطرقت الجلسة للبيئة الاقتصادية الحالية في العالم وكيف تخلق أسعار الفائدة فرصاً لمستثمري الديون المتعثرة، كما ناقش المشاركون التحديات التي يمكن أن تؤثر على نمو هذه السوق.