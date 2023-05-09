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الكونغرس البرازيلي يصادق على اتفاقيتي تعاون بين الإمارات والبرازيل

الكونغرس البرازيلي يصادق على اتفاقيتي تعاون بين الإمارات والبرازيل
10 مايو 2023 00:23

برازيليا (وام)

صادق الكونغرس البرازيلي، خلال جلسة عامة، على اتفاقية التعاون وتسهيل الاستثمارات واتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعتين بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية.

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وقد التقى صالح السويدي، سفير دولة الإمارات لدى برازيليا على هامش الجلسة معالي رودريغو باشيكو، رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، والسيناتور اسبريدياو أمين مقرر الاتفاقيتين.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية والتي توجت مؤخراً بالزيارة المهمة التي قام بها فخامة الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا إلى دولة الإمارات.
وأوضح السويدي أن اتفاقيتي التعاون وتسهيل الاستثمارات والتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ستعززان الاستثمارات البينية، وستنقلان علاقات الشراكة الاستراتيجية لمستويات أفضل، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما. وأكد أن العلاقات الثنائية، وخاصة الاستثمارية منها مقبلة على تعاون أوثق، وستغطي قطاعات جديدة.

الإمارات
البرازيل
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