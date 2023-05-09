«مياه وكهرباء الإمارات» تنظم مزاد شهادات الطاقة النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، فتح باب التسجيل في مزاد الربع الثاني لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، والذي سيستمر حتى يوم 14 يونيو 2023.

وتسهم الشركة بدور رئيسي في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتشغيل المزاد لإصدار هذه الشهادات في إمارة أبوظبي، والتي من شأنها توفير أداة فعالة للمؤسسات والشركات في أبوظبي لإثبات التزامها بمستقبل مستدام، وذلك من خلال إجراءات ملموسة للحد من انبعاثات الكربون، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.