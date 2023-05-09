الأربعاء 10 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«مياه وكهرباء الإمارات» تنظم مزاد شهادات الطاقة النظيفة

«مياه وكهرباء الإمارات» تنظم مزاد شهادات الطاقة النظيفة
10 مايو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
أنور قرقاش يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع الأزمات

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، فتح باب التسجيل في مزاد الربع الثاني لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، والذي سيستمر حتى يوم 14 يونيو 2023.
وتسهم الشركة بدور رئيسي في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتشغيل المزاد لإصدار هذه الشهادات في إمارة أبوظبي، والتي من شأنها توفير أداة فعالة للمؤسسات والشركات في أبوظبي لإثبات التزامها بمستقبل مستدام، وذلك من خلال إجراءات ملموسة للحد من انبعاثات الكربون، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

شركة مياه وكهرباء الإمارات
الإمارات
الطاقة النظيفة
أبوظبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
الإمارات
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
اليوم 01:42
أنور قرقاش
الإمارات
أنور قرقاش يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع الأزمات
اليوم 01:42
محمد البواردي وأنور قرقاش وكبار الحضور خلال القمة
الإمارات
خبراء دوليون لـ «الاتحاد»: الإمارات «لاعب مؤثر وفاعل» في إدارة الأزمات محلياً ودولياً
اليوم 01:42
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
الإمارات
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©