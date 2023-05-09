«مطار دبي»: استعادة 96.7% من حركة المسافرين بنهاية العام

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقعت مطارات دبي ارتفاع حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنهاية العام الجاري 2023 إلى 83.6 مليون مسافر، وهو ما يشكل نحو 96.7% من الأرقام المسجلة في عام 2019 التي بلغت 86.4 مليون مسافر، بحسب ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي.

واستقبل مطار دبي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 21.2 مليون مسافر، ما يعادل 95.6% من مؤشرات حركة السفر المحققة خلال الفترة نفسها في عام 2019، بزيادة قدرها 55.8% مقارنة بالربع نفسه من العام 2022، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019 عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية 7 ملايين مسافر.

وتوقع الجوكر خلال لقاء صحفي عبر تقنية الفيديو، أن تصل حركة المسافرين عبر مطار دبي بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 83.6 مليون مسافر، وذلك في ضوء النتائج القوية للربع الأول والتوقعات الإيجابية للحركة خلال فترة الصيف، التي تشير إلى تسجيل معدل يزيد على 7 ملايين مسافر خلال أشهر الصيف، مع توقع ارتفاع متوسط إشغال المقاعد بالرحلات من 80% إلى أكثر من 90%.

أعداد المسافرين

وكان شهر مارس الماضي أكثر الشهور ازدحاماً خلال الربع الأول مع تسجيل 7.3 مليون مسافر، الأمر الذي يجعله الأكثر ازدحاماً بعد يناير 2020 عندما وصلت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 7.8 مليون مسافر.

وأرجع الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، النمو القوي في حركة المسافرين في الربع الأول، إلى انتعاش حركة المرور المباشر التي شكلت 65% من إجمالي الحركة، بالإضافة إلى الطلب القوي من الأسواق التقليدية، كالهند والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وباكستان، وكذلك نمو الطلب من أسواق أخرى كالولايات المتحدة وروسيا وألمانيا، فضلاً عن عودة الحركة إلى السوق الصيني بعد تخفيف بروتوكولات السفر في الصين، إلى جانب انضمام 3 شركات طيران جديدة شملت الخطوط القبرصية وطيران يونايتد الأميركية وشركة فيتس الكولومبية.

وأوضح الجوكر أن متوسط الحركة الأسبوعية للرحلات عبر مطار دبي الدولي، بلغ نحو 7200 رحلة أسبوعية، فيما بلغ متوسط إشغال المقاعد على الرحلات 80 % خلال شهر مارس، بمعدل عدد مسافرين على كل رحلة بلغ 220 راكباً، مشيراً إلى أن المطار يتصل بأكثر من 234 وجهة عبر 89 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة حول العالم.

وجهات السفر

حافظت الهند على صدارتها كوجهة أولى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي بإجمالي 3 ملايين مسافر خلال الربع الأول، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية مع 1.6 مليون مسافر، فيما احتلت كل من المملكة المتحدة وباكستان المرتبتين الثالثة والرابعة بإجمالي 1.4 مليون و1 مليون مسافر على التوالي. كما تضمنت قائمة أبرز وجهات السفر الدولية كلاً من الولايات المتحدة (840 ألف مسافر)، وروسيا (729 ألف مسافر)، وألمانيا (628 ألف مسافر).

خدمات الشحن

سجلّت خدمات الشحن المقدمة عبر مطار دبي الدولي حوالي 400.015 ألف طن من البضائع خلال الربع الأول، مسجلةً تراجعاً بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 والتي بلغت نحو 519.555 ألف طن. وصل عدد الرحلات الإجمالي عبر مطار دبي الدولي خلال الربع الأول إلى 100.840 رحلة، بزيادة سنوية قدرها 23%، وزيادة بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2019 والتي سجل المطار حينها حوالي 99.197 رحلة.