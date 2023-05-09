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الاقتصادي

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزراء المالية في دول التعاون

الخوري خلال مشاركته بالاجتماع (من المصدر)
10 مايو 2023 01:25

عمان (الاتحاد)

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شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماع الـ 68 للجنة وكلاء وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، وذلك لمناقشة القضايا المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي والتحضير للاجتماع الـ 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وضم الوفد ممثلين عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وتعليقاً على المشاركة، أشار يونس حاجي الخوري إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يعد فرصة هامة لتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الرؤى والتوجهات بين دول المجلس، واستكشاف آليات جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي. 
وقال الخوري: «تشكل هذه الاجتماعات منصة رائدة لاستعراض المشاريع ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بمخرجاتها، وفي مقدمتها مستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، فضلاً عن إبراز التزام وزارة المالية بالعمل المشترك لتوفير أفضل سبل العيش الكريم والرخاء والازدهار لدول وأبناء دول المجلس التعاون الخليجي».

وزراء المالية الخليجيون
مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
وزارة المالية
مسقط
يونس الخوري
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