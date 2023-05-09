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الاقتصادي

«رايان إير» تطلب 300 طائرة «بوينج 737 ماكس» بـ 40 مليار دولار

طائرات تابعة لشركة رايان إير في مطار أدنبره
9 مايو 2023 21:51

طلبت شركة رايان إير الإيرلندية للطيران الثلاثاء 300 طائرة بوينج طراز 737 ماكس تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار بحسب قائمة الأسعار، ما يمثل اندفاعة لعملاق الطيران الأميركي على وقع انتعاش القطاع من أزمة كوفيد.
يتعلق الإعلان بـ150 طلبية مؤكدة مع خيار طلب 150 من الطائرات الجديدة ذات الكفاءة في استهلاك للوقود، ويمثل "أكبر طلبية من شركة إيرلندية لبضائع من تصنيع الولايات المتحدة"، على ما جاء في بيان لخطوط رايان إير.
ويُفترض أن تُسلم الطائرات بين 2027 و2033، بينما تتفاوض خطوط الطيران عادة على حسومات كبيرة على الأسعار وخصوصا لطلبيات كبرى.
وقالت شركة الطيران ومقرها في دبلن، إن الاتفاق سيكون رهنا بموافقة المساهمين خلال الاجتماع العام السنوي في سبتمبر، نظرا لحجم الصفقة.
وأضافت رايان إير أن الطائرات الجديدة ذات الـ228 مقعدا، إضافة إلى حملة توظيف كبرى، تسهم في ارتفاع أعداد الركاب.
تسعى الشركة لتحقيق زيادة بنسبة 80 بالمئة في العدد السنوي للركاب وصولا إلى 300 مليون مسافر بحلول 2034، مقارنة بعام 2023.
وتعتزم توظيف أكثر من عشرة آلاف من أفراد طواقم الجو والمهندسين والطيارين لبلوغ هدفها.
وقال المدير التنفيذي للشركة مايكل أوليري "يسر رايان إير التوقيع على طلبية الطائرات القياسية هذه".
وأضاف "بالإضافة إلى تحقيق نمو كبير في الإيرادات وحركة السفر في أنحاء أوروبا، نتوقع أن تؤدي هذه الطائرات الجديدة الأكبر حجما والأكثر كفاءة ومراعاة للبيئة، إلى توفير مزيد من التكاليف ما سينعكس على الركاب في أسعار تذاكر طيران أقل كلفة". 

المصدر: آ ف ب
شركة رايان إير
بوينج 737 ماكس
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