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الاقتصادي

32 مليار دولار أرباح «أرامكو» السعودية خلال الربع الأول

منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية
9 مايو 2023 21:43

أعلنت أرامكو السعودية أن صافي الدخل بلغ 119.54 مليار ريال (31.88 مليار دولار) في الربع الأول بانخفاض 19 بالمئة عنه قبل عام، بسبب انخفاض أسعار النفط.
لكن صافي الدخل فاق متوسط توقعات المحللين البالغ 30.8 مليار دولار وفقاً لبيانات رفينيتيف. وقالت أرامكو إن الانخفاض عوضه جزئياً تراجع الضرائب بما في ذلك ضرائب الدخل والزكاة وارتفاع التمويل وإيرادات أخرى.
وارتفع صافي الدخل 3.75 بالمئة عنه في الربع الأخير من العام الماضي.
وساهم النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 32.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في العام الماضي، في حين بلغت مساهمة قطاع تكرير النفط ستة بالمئة.
وانخفضت إيرادات السعودية النفطية ثلاثة بالمئة في الربع الأول من العام الجاري إلى 178.6 مليار ريال، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية تسعة بالمئة.
وستدفع أرامكو توزيعات أرباح قدرها 19.5 مليار دولار عن الربع الأول بما يتماشى مع الربع السابق.
وقال الرئيس التنفيذي أمين الناصر في بيان إن أرامكو تدرس توزيع أرباح مرتبطة بالأداء بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الأساسية.
وقالت الشركة إنها تستهدف أن تبلغ تلك الأرباح المرتبطة بالأداء ما نسبته 50 إلى 70 بالمئة من التدفقات النقدية الحرة السنوية، بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.
وأبرمت أرامكو في الربع الأول صفقات للتوسع في الخارج تشمل استثمارات في الصين وإتمام صفقة استحواذ على أعمال المنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين بقيمة 2.76 مليار دولار.
وقال الناصر «كما أننا نمضي قدماً في توسيع قدراتنا وتظل توقعاتنا على المدى الطويل دون تغيير، ونعتقد أن النفط الخام والغاز سيظلان مكونين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل المنظور».
وقالت الشركة إنها تتوقع بدء التشغيل الأولي لمشاريع ضغط الغاز في حقلي حرض والحوية وبلوغ الطاقة التشغيلية الكاملة خلال العام الحالي. 

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المصدر: رويترز
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