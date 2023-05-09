«باك ويست» يقود خسائر أسهم البنوك الإقليمية الأميركية

قاد سهم باك ويست بنكورب تراجع أسهم البنوك الإقليمية الأميركية اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف المستثمرين من تفاقم الأزمة المصرفية الراهنة.

وهوى سهم باك ويست خمسة بالمئة بعدما فشل قرار البنك، الذي يتخذ من لوس انجليس مقرا له، خفض توزيع أرباحه الفصلية في تبديد المخاوف بشأن استقراره المالي.

وانخفض مؤشر (كيه.بي.دبليو) للبنوك الإقليمية 1.5 بالمئة وكان يحوم قرب أدنى مستوى له خلال 30 شهرا سجله الأسبوع الماضي بعد انهيار بنك فيرست ريبابليك وقرار باك ويست استكشاف الخيارات الاستراتيجية.

وتشير بيانات ستاندرد اند بورز لاستخبارات السوق إلى أن كلا من باك ويست وويسترن ألاينس تعرضا لأكبر عمليات بيع ضمن البنوك الإقليمية وشهدا أكبر انخفاض في الودائع بالربع الأول بعد فيرست ريبابليك.

وقال ألكسندر يوكوم محلل الأسهم في (سي.إف.آر.إيه) للأبحاث «تخارج الودائع أكثر ما يقلق المستثمرين، إذ تزامن انهيار بنوك سيليكون فالي وسيجنيتشر وفيرست ريبابليك مع تخارج جماعي للودائع».

وانخفض سهم ويسترن ألاينس 2.6 بالمئة، كما تراجع سهم كاستمرز بنكورب 4.7 بالمئة، وهبط سهم فيرست هوريزون 3.4 بالمئة.

ودعا المسؤولون التنفيذيون في وول ستريت ومحللو البنوك الأسبوع الماضي الجهات التنظيمية إلى سرعة توفير المزيد من الحماية للودائع المصرفية والنظر في اتخاذ تدابير دعم أخرى، وقالوا إن التدخل وحده هو الذي يمكن أن يوقف الأزمة.

وقال مانان جوساليا المحلل بمورجان ستانلي إنه منذ بداية تلقي أرباح الربع الأول، خسرت أسهم البنوك المتوسطة تسعة بالمئة وانخفضت 29 بالمئة في المتوسط منذ الثامن من مارس، عندما أعلن بنك سيليكون فالي عن فقدانه الودائع. والبنوك الإقليمية هي بنوك متوسطة الحجم لا يقل رأسمالها عن عشرة مليارات دولار ولا يزيد على 100 مليار دولار، ويمكن أن يكون لها فروع خارج ولاياتها الأصلية أو لا يكون.