الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية بحثا عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في ظل استمرار عدم التيقن الاقتصادي.

وبحلول الساعة 10.21 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2030.43 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2037.90 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقوض جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين غدا الأربعاء.

ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 88 بالمئة أن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو، بعدما قال رئيسه جيروم باول الأسبوع الماضي إن قرارات السياسة النقدية تستند إلى البيانات، وألمح في الوقت نفسه إلى احتمال التوقف مؤقتا عن رفع الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1076.77 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1559.74 دولار.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 25.56 دولار للأوقية.