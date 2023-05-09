الإمارات ضمن أسرع الوجهات السياحية بالعالم تعافياً من «الجائحة»

مصطفى عبد العظيم (دبي) حلت دولة الإمارات ضمن قائمة محدودة من الوجهات السياحية حول العالم التي نجحت في تحقيق التعافي السياحي الكامل خلال عام 2022، من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على صناعة السياحة، وتجاوز أرقام السياح المسجلة في عام 2019، وفقاً لمنظمة السياحة العالمية.

وأظهرت بيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة في أحدث إصدار لها عن أداء السياحة العالمية للربع الأول من 2023 تحديث بيانات 2022، نمواً قوياً على صعيد أعداد السياح الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري، وتسارعاً لافتاً في وتيرة التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على صناعة السياحة العالمية.

ووفقاً لبيانات مؤشر السياحة العالمية، بلغت نسبة التعافي خلال الربع الأول أكثر من 80% من مستويات ما قبل «الجائحة»، وذلك على مستوى العالم، بعد أن سجلت أعداد السياح الدوليين حول العالم 235 مليون سائح دولي، وهو ما يزيد على ضعف الرقم المسجل في الربع ذاته من عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط أول إقليم في العالم يحقق التعافي السياحي الكامل من تداعيات «الجائحة» بعد الأداء القوي الذي سجلته المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي تجاوزت فيه أرقام الربع ذاته من عام 2019 بنسبة 15%، تلتها منطقة أوروبا التي استعادة 90% من مستويات ما قبال «الجائحة»، ثم أفريقيا بنسبة 88% والأميركتين بنسبة 85% وآسيا باسفيك بنسبة 54%.

وأوضحت البيانات المدققة لعام 2022 بأكمله بأن إجمالى عدد السياح الدوليين بلغ خلال العام الماضي أكثر من 960 مليون سائح دولي، بما يعادل 66% أو ثلثي أعداد السياح قبل «الجائحة».

وأفادت المنظمة أنه وفقًا للبيانات المتاحة، نجح عدد محدود من الوجهات السياحية حول العالم في تحقيق التعافي الكامل في أعداد السياح الدوليين خلال عام 2022، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة وألبانيا وقطر وكولومبيا ز كوراساو وجمهورية الدومينيكان ووهندوراس والسلفادور.

وبحسب البيانات، بلغت عائدات السياحة الدولية تريليون دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 50% بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2021، مدفوعة بالانتعاش القوي في السفر الدولي، في حين استعاد إنفاق الزائرين الدوليين نحو 64% من مستويات ما قبل «الجائحة».