«الاتحاد للشحن» تتعاون مع «روتيت» لإطلاق أداة رقمية

أعلنت شركة الاتحاد للشحن، عن تعاونها مع روتيت، شركة الاستشارات الاستراتيجية التي تعتمد على البيانات وتتخذ من هولندا مقراً لها وتمتلك خبرة كبيرة في قطاع الشحن، للعمل على تطوير أداة لتحسين المبيعات وتحديد مبادراتها بما يساعد الفرق التجارية في الاتحاد للشحن ومندوبي المبيعات في مختلف أنحاء العالم على تحسين العلاقات مع العملاء. وتعمل أداة سيلز كوكبيت، وهي الأداة الأولى من نوعها، على تحليل البيانات وتقديم توصيات بشكل تلقائي حول تعزيز السبل المتاحة لدى الاتحاد للشحن لتعزيز علاقات العملاء باستخدام خوارزميات متطورة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، بالإضافة إلى استكشاف على الأعمال الحالية والفرص المستقبلية. ويشكل تطوير هذه الأداة الخطوة الأحدث للاتحاد للشحن في مسيرة التحول الرقمي التي تقودها بهدف تحسين تجربة العملاء. وتسعى الاتحاد للشحن من خلال تعاونها مع روتيت إلى الارتقاء بخدمة العملاء من خلال تحسين استخدام البيانات وتعلم الآلة. ويستفيد عملاء الاتحاد للشحن من اكتساب مندوبي الشركة معرفة أوسع حول منتجاتهم والمسارات والمتطلبات. وتعتمد الشركة على المبادرات المخصصة للمبيعات التي توفرها أداة سيلز كوكبيت بشكل استباقي، بقصد تعزيز علاقاتها مع شركائها وعملائها، بالإضافة إلى مشاركة الأفكار والاقتراحات لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم في مجال الشحن. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والعلاقات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يساهم التحول الرقمي حالياً في إحداث نقلة نوعية في قطاع الشحن الجوي. وتهدف الاتحاد للشحن من خلال استخدام أداة سيلز كوكبيت إلى تحسين خدمة العملاء وتعزيز الشراكات، مما يتيح تواصلاً أكثر فعالية مع العملاء ويرسي منهجية مخصصة لتلبية متطلباتهم. وتوفر الأداة المبتكرة بشكل فعال جميع المعلومات التي يحتاجها مندوبو مبيعات الاتحاد للشحن من أجل تطوير شراكات أقوى مع العملاء، إلى جانب تزويدهم باقتراحات ومبادرات عملية تستند إلى الخوارزميات بناءً على البيانات التي تركز على العملاء. وتبرز ضرورة تكوين إحاطة واسعة بمتطلبات عملاء الاتحاد للشحن من أجل تحقيق رؤية الشركة بوصفها شريكهم المفضل للشحن الجوي».ومن جانبه، قال رايان كيروس، المدير الإداري لدى شركة روتيت: «يمنحنا التعاون مع الاتحاد للشحن على تطوير أداة سيلز كوكبيت فرصة الاستفادة من فريقهم المبتكر لتقييم هذا الحل وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية. ونعمل معاً كفريق واحد للاستفادة من كامل إمكانات التحول الرقمي وتمكين فرق مبيعات الاتحاد من إجراء مناقشات أكثر جاذبية مع العملاء».