65 % نمو أرباح البنك التجاري الدولي خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد) - حقق البنك التجاري الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري 65% نمواً في صافي الأرباح إلى 34 مليون درهم. ارتفع صافي الدخل التشغيلي 33% ليصل إلى 148 مليون درهم للربع الأول من عام 2023، وزادت القروض والسلفيات إلى 12.2 مليار درهم. وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «لا يزال دعم عملائنا وتزويدهم بخدمات عالية الجودة ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم هي محور تركيزنا. ومن خلال السعي المستمر لفهم احتياجات عملائنا المتطورة والاستفادة من الحلول المبتكرة لتعزيز خدماتنا، فإننا قادرون على تقديم خدمة عملاء استثنائية تتماشى مع النمو الاقتصادي القوي. ونتيجة لذلك، استطعنا تحقيق 34 مليون درهم صافي أرباح خلال الربع الأول من هذا العام. وبينما نمضي قدماً في مساعينا، سنواصل دعم اقتصادنا الوطني ومساعدة عملائنا على تحقيق تطلعاتهم في النمو والريادة».