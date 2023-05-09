اتفاقية بين «الإمارات دبي الوطني» و«دبي المالي العالمي»

دبي (الاتحاد) ـ وقع بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية شراكة مع مركز دبي المالي العالمي، يهدف لإرساء مستقبل التمويل وحفز الابتكار وتعزيز قدرات المواهب ودعم نمو ريادة الأعمال في المنطقة، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2023 من قبل عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وعبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وبحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية والإدارة العليا لبنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى الشركاء الرئيسيين. وعند دخولها حيّز التنفيذ، ستخلق الاتفاقية شراكة استثنائية تجمع ما بين بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر بنوك المنطقة وأكثرها ريادةً في مجال الابتكار المصرفي الرقمي، ومركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد عالمياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يحتضن المجموعة الأكبر من مراكز الابتكار والتكنولوجيا المالية. وتهدف هذه المبادرة المشتركة إلى رعاية المواهب الوطنية، وحفز الابتكار ونمو ريادة الأعمال، وتعزيز سمعة بنك الإمارات دبي الوطني عالمياً في مجالات التكنولوجيا المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن هدفها الأساسي المتمثل في ترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركزاً عالمياً رئيسياً للاستثمار. وبموجب هذا التعاون، سيساهم مركز دبي المالي العالمي في تحقيق أولويات بنك الإمارات دبي الوطني عبر دعم جملة من مبادراته القائمة، بما في ذلك حاضنة مركز دبي المالي العالمي لشركات التكنولوجيا المالية (DIFC FinTech Launchpad)، وشركة «فيرتشيوال هب في مركز دبي المالي العالمي» (DIFC Virtual Hub)، وأجندة الفعاليات في المركز، والتي توفر جميعها منصة مثلى للبنك لاستكشاف وتطوير الابتكارات والشراكات في مجالات التكنولوجيا المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.