694 مليون دولار إيرادات «فيرتيغلوب» خلال الربع الأول

أعلنت «فيرتيغلوب»، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي جلوبال»، اليوم، تحقيق إيرادات خلال الربع الأول من عام 2023 بلغت 694 مليون دولار، وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 297 مليون دولار أميركي، فيما وصل صافي الربح المعدل إلى 135 مليون دولار أميركي، ووصلت التدفقات النقدية إلى 271 مليون دولار أميركي.

وحققت «فيرتيغلوب»، زيادة بنسبة 9% في حجم المبيعات المنتجة بالشركة خلال هذا الربع الأول من 2023، نتيجة لالتزامها بتحقيق أهداف استراتيجيتها التجارية المنضبطة، وامتلاكها لقاعدة توزيع مركزية تمكنها من استهداف مراكز الطلب الأساسية التي تحقق عوائد جذابة.

وشهدت الأسواق تحسناً مع ارتفاع الأسعار في بعض المناطق خلال الربع الثاني، بينما تتمتع «فيرتيغلوب» بسجل طلبات قوي خلال الأشهر المقبلة.وتماشياً مع التزامها المستمر بخلق وتعزيز القيمة للمساهمين، تعتزم «فيرتيغلوب» توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2023 لا تقل عن 250 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 11 فلساً على الأقل للسهم، مستحقة الدفع في أكتوبر 2023، على أن يتم الإعلان عن المبلغ المحدد مع نتائج الربع الثاني من عام 2023 في أغسطس المقبل.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «يسرني الإعلان عن نتائج الربع الأول من عام 2023، وتظل التوقعات لأساسيات أسواق الأسمدة النيتروجينية مواتية على المدى المتوسط والمدى الأطول، حيث تم استيعاب الطاقات الإنتاجية الجديدة التي بدأت خلال 2022، ومن المتوقع أن تظل الإضافات في الطاقات الإنتاجية الجديدة محدودة خلال السنوات الأربع المقبلة، متوقعاً تحسناً في الطلب الزراعي، بفضل اقتصاديات المزارع القوية».

وأضاف: «نواصل تنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز التدفقات النقدية الحرة، بما في ذلك خطة تحسين التصنيع التي تم الإعلان عنها في العام السابق لرفع المعدلات التشغيلية، وزيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال 2 إلى 3 سنوات المقبلة. إضافة إلى إطلاق برنامج لتحسين كفاءة التكاليف، وتعزيز هيكل التكلفة بهدف تحقيق وفورات بقيمة 50 مليون دولار سنوياً خلال 12 إلى 18 شهراً قادمة وتعزيز مكانة الشركة ضمن الربع الأول على منحنى التكلفة العالمية».