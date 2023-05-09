2.8 مليار درهم التداولات العقارية بالشارقة في أبريل

الشارقة (الاتحاد) - ارتفع حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة إلى 2.8 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي بزيادة 100% مقارنة بشهر مارس الذي سجل حجم تداولات بلغ 1.7 مليار درهم، وفق تقرير حركة التصرفات العقارية الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

ويرجع هذا النمو الملحوظ في بعض جوانبه إلى مواصلة شركات التطوير العقاري الكبرى نشاطها في الإمارة، بالإضافة إلى التسهيلات المالية والتمويلية المتاحة لقطاع الأعمال ونمط الحياة العصري المتكامل التي توفره الإمارة للمواطنين والمقيمين فيها، في ظل تطور البنى التحتية وحداثة شبكة طرقاتها ومرافقها الخدمية العامة، بالإضافة إلى متانة ومرونة التشريعات والقوانين المُنظّمة للقطاع العقاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وحرصهما الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي، كونه يُعد أحد أكثر القطاعات مساهمة في اقتصاد الإمارة والدولة، وفق التقرير ذاته.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن إجمالي المعاملات العقارية التي نفذتها الدائرة خلال أبريل من العام الجاري بلغ عددها 2.614 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة وجاءت 19.3% منها كمعاملات بيع بعدد 504 معاملات في حين سجل الرهن عدد 585 معاملة شكلت 22.4% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار درهم، وأما باقي المعاملات البالغة 1.525 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية الأخرى ونسبتها 58.3%.

وكشفت نتائج التقرير أن مبايعات السوق العقارية غطت مساحة إجمالية بلغت 4.6 مليون قدم مربعة موزعة على 62 منطقة في مختلف مدن إمارة الشارقة، وقد شملت العقارات المتداولة عقارات سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

أما وفق نوع العقار فقد وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 187 معاملة، وأما معاملات الأراضي الفضاء فبلغ عددها 122 معاملة، بينما جاءت 195 معاملة في قطاع الأراضي المبنية.

وأظهر التقرير تصدّر منطقة «مزيرعة» قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 123 معاملة تلتها مويلح التجارية بـ 89 معاملة ثم منطقة الخان بعدد 43 معاملة ثم منطقة «روضة القرط» بـ 29 معاملة.

أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي فقد تصدرت منطقة «اللية» بقيمة تداول وصلت إلى 414.7 مليون درهم تلتها منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 180.9 مليون درهم ثم منطقة مزيرعة بحجم تداول بلغ 32.7 مليون درهم ثم المنطقة الصناعية رقم 12 بقيمة تداول وصلت إلى 29 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 10 معاملات بحجم تداول وصل إلى 7.9 مليون درهم

وفي خورفكان جاءت منطقة الحراي التجارية كأعلى منطقة في عدد معاملات البيع بعدد 2 معاملة فيما جاءت منطقة البردي 1 كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي وصل إلى 612 ألف درهم.

وفي مدينة كلباء شهدت المنطقة الصناعية 10 معاملات بيع، كما شهدت نفس المنطقة أعلى حجم تداول نقدي وصل إلى 4.1 مليون درهم.